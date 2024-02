Allenamento a prova di pigrizia. Il total body leggero casalingo, i consigli

Tra i nemici numero uno dell'allenamento giornaliero c'è, senza ombra di dubbio, la pigrizia. È per tale motivo che, talvolta, tenersi in forma durante le stagioni meno assolate e con temperature miti è un problema. Per riuscire a seguire una buona routine, conviene soprattutto all’inizio preferire un allenamento total body leggero. Vediamo come fare.

Consigli anti pigrizia

Per non farsi sopraffare dalla pigrizia, è opportuno allenarsi preferendo esercizi fattibili, mai esagerare e massacrarsi. Sentirsi stanchi e doloranti non aiuta. È importante stabilire giorni e orari per allenarsi e rispettarli. Fissare delle aspettative e cercare di non tradirle. Necessario è avere obiettivi realistici. Man mano si potrà aumentare il proprio livello di allenamento.

Esercizi consigliati