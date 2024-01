Fermati e perquisiti dai carabinieri: in auto tre coltelli di genere proibito

Andavano in giro con tre coltelli di genere proibito di cui non hanno saputo giustificare il possesso. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del Norm- sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia che, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato e perquisito due uomini, entrambi italiani, a bordo di un'auto.

Insospettiti, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale e del veicolo e hanno scoperto i tre coltelli, due con lama da centimetri e uno con lama da sette. Le armi sono state sottoposte e sequestro per i due uomini, uno di 56 e l'altro di 33 anni, sono stato denunciati in stato di libertà per porto abusivo di armi e porto di oggetti atti a offendere.