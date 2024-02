Emergenza personale, polstrada in stato di agitazione: "Niente straordinari per gli incidenti stradali"

La grave carenza di personale e la mancata assegnazione di personale addetto alla prima specialità della polizia di Stato sta creando gravi difficoltà alla sezione della polizia stradale di Latina. Una difficoltà che è ormai nota e che è stata nel tempo costantemente segnalata al dipartimento della polizia di stato e al compartimento della polstrada del Lazio. Ma sul caso intervengono i sindacati Sap e Siulp annunciando ora uno stato di agitazione del personale: "A tutt’oggi - spiega il sindacato - le nostre richieste di ripianamento dell’organico sono cadute nel vuoto. Il Siulp e Sap ritengono non più tollerabile il manifesto disinteresse riscontrato rispetto a una esigenza reale e urgente che tra poco, a seguito di ulteriori pensionamenti di personale, diventerà una vera emergenza, sia per i pochi colleghi rimasti in servizio sia per gli automobilisti ai quali deve essere assicurato un livello di sicurezza adeguato".

Preso atto della situazione stagnante, le organizzazioni sindacali hanno dunque dichiarato lo stato di agitazione del personale in servizio nella sezione di Latina, che dal primo semestre del 2024 "si asterrà dalle prestazioni straordinarie dei turni di reperibilità per interventi su gravi incidenti stradali".

"Le organizzazioni sindacali - si legge in una nota del Sap e del sindacato Siulp - sono consapevoli delle possibili ripercussioni sulla viabilità ordinaria ed extraurbana nonché sull’attività di pg, ma il disagio degli operatori è tale da richiedere iniziative idonee a scuotere dal torpore dell’immobilismo. Con l’attuale organico infatti non si riesce neppure a garantire la presenza di poliziotti al corpo di guardia/sala operativa, servizio pubblico necessario agli utenti. Ma ci sta a cuore anche un altro aspetto che è quello della salute dei colleghi, infatti lo stress da sovraffaticamento che accumulano per i turni prolungati è causa di sintomi indicativi di insorgenza di patologie professionali. Se non interverrà uno straordinario trasferimento di personale in modo da gestire al meglio, o meno peggio, i servizi istituzionali della Stradale sulle arterie pontine, direttamente collegate alla Capitale, la situazione collasserà. Per questa serie di motivi - concludono - le organizzazioni sindacali avvieranno una stagione di mobilitazione, senza escludere altre e più incisive forme di protesta".