Paura al porto di San Felice: tre yacht distrutti da un incendio

Paura ieri sera nel porto di San Felice Circeo per un grosso incendio che ha coinvolto tre yacht. L'allarme è scattato intorno alle 20,30 di sabato 10 febbraio. Il porto è stato raggiunto da tre squadre arrivate da Terracina, Latina e Gaeta che hanno immediatamente iniziato le operazioni per domare il rogo con l'ausilio di due autobotti.

Le fiamme a una delle tre imbarcazioni sono state spente nei pressi della banchina mentre gli altri due yacht, completamente avvolti dal fuoco, sono stati monitorati in una zona sicura del porto tenendo sotto controllo il rogo fino a quando sono affondate. L'intervento è proseguito fino a tarda notte, sotto il coordinamento del funzionario e capoturno dei vigili del fuoco, con l'ausilio dei carabinieri e dei militari della guardia costiera.

Secondo la ricostruzione, le fiamme sono partite da uno yacht di circa 20 metri ormeggiato al molo uno del porto turistico. Le fiamme, alimentate dal vento, nonostante la pioggia hanno poi rapidamente raggiunto anche due imbarcazioni vicine che hanno rotto gli ormeggi e, spinte dal vento proveniente dal quadrante sudoccidentale, si sono posizionate all'ingresso del porto. I tentativi di spegnimento si sono protratti incessantemente finché le due unità sono affondate rimanendo semi-sommerse, con la chiglia poggiata sul fondale.

Come spiega la guardia costiera, "la gestione dell'emergenza è stata resa ancora più complessa dalle cattive condizioni meteo che insistevano in zona da più di 36 ore: i bassi fondali presenti all'imboccatura del porto, infatti, comportano un sensibile innalzamento del moto ondoso, che in circostanze simili rende di fatto impraticabile il passo marittimo d'accesso al porto stesso, sia in ingresso che in uscita". Nell'immediatezza è stato anche necessario creare un'area di sicurezza intorno alle imbarcazioni avvolte dal fuoco, spostando le barche ormeggiate nelle vicinanze per evitare che l'incendio si propagasse ulteriormente.

Le operazioni si sono protratte fino alle 3 della notte. Le indagini sono in corso per verificare se il rogo sia stato doloso o originato da un corto circuito.