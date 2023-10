IL VIDEO | Controlli sul vino, ispezioni dei carabinieri del Nas nelle aziende pontine

Ispezioni dei carabinieri del Nas anche nelle aziende e nelle attività della provincia di Latina, nell’ambito della campagna nazionale di controllo nel settore di produzione e commercializzazione dei vini.

Le verifiche sono state effettuate a settembre in 13 attività, un terzo delle quali, ben 4, sono risultate non conformi. Le violazioni hanno riguardato in particolare carenze igienico sanitarie, mancato aggiornamento della Dia sanitaria, non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo e non conformità di carattere gestionale e strutturale. Sono state elevate sanzioni per 3mila euro.

Il piano di verifiche su scala nazionale viene spiegato in una nota, “rappresenta un’intensificazione delle verifiche ordinariamente condotte dai Nas nello specifico settore, dedicate alla verifica della sussistenza di pratiche di vinificazione illecite o pericolose per la salute, finalizzate alla salvaguardia dei consumatori e degli imprenditori di filiera che operano con correttezza e lealtà commerciale”.