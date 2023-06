VIDEO | Carabinieri, il comandante D’Aloia saluta la città: “Latina mi ha accolto come un figlio. La sento mia”

Il comandante provinciale non nascondendo la commozione e durante le celebrazioni per i 209 anni dell'Arma annuncia che presto lascerà il territorio pontino per un nuovo incarico: “Ho imparato ad amare questa città”.

“Questo è un momento molto toccante per me perché traccio il bilancio non solo di questo anno ma dei miei tre anni qui a Latina. Questa sarà l’ultima festa qui come comandante provinciale e sono particolarmente emozionato”: a parlare, non nascondendo la commozione, il colonnello Lorenzo D’Aloia che dopo tre anni alla guida del comando provinciale dell’Arma di Latina si appresa a lasciare il territorio pontino per un nuovo incarico.

L’annuncio proprio nel corso delle celebrazioni per i 209 anni della fondazione dell’Arma dei carabinieri che ci sono state ieri a Latina. “Questa città mi ha accolto come un figlio, la sento mia. E’ una città che ho impatto ad amare” ha detto ancora il comandante provinciale D’Aloia che ha ricordato il lavoro fatto sono solo in questo ultimo anno nel campo della prevenzione e del controllo di tutto il territorio pontino, ma anche nel settore del sociale, al fianco di numerose associazioni con cui l’Arma ha collaborato.

