Capitale Italiana del Libro 2024: Gaeta non entra nelle cinquina delle finaliste

Niente da fare per Gaeta che non riesce a entrare nella cinquina finale per il titolo di Capitale Italiana del Libro 2024. La sua corsa si ferma ad un passo dal traguardo dopo che la commissione nominata dal Ministero della Cultura per il conferimento del titolo ha pubblicato la lista con i cinque progetti finalisti e quello proposto dalla città del Golfo, "Libro Mare”, non ha superato questa ulteriore selezione.

La notizia è stata data dal sindaco Cristian Leccese. “Ci riteniamo comunque soddisfatti per questa prima costruttiva ed entusiasmante esperienza che ha rappresentato una strategia di sviluppo di azioni culturali” ha commentato il primo cittadino ricordando come “molti Comuni hanno infatti tentato più volte di raggiungere l'ambito riconoscimento".

“Non ci fermeremo qui, ci riproveremo - ha poi concluso Leccese -. E intanto aspettiamo il 4 marzo per la presentazione ufficiale del nostro dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026, ‘Blu, il Clima della Cultura’”.