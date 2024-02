Emergenza nutrie e cinghiali, vertice in Comune. Chiesto un tavolo tecnico provinciale

E’ stata un primo momento di confronto per per discutere delle criticità segnalate sulla presenza di nutrie e cinghiali sul territorio comunale la riunione che si è tenuta ieri in Comune a Terracina al termine della quale si è convenuto di chiedere l’istituzione di un tavolo tecnico in sede provinciale.

Il vertice si è tenuto presso l’ufficio dell’Assessorato al Demanio Marittimo e Suap, Area Commercio e Agricoltura e vi hanno preso parte il sindaco Francesco Giannetti, l’assessore al Demanio Marittimo e al Suap Gianluca Corradini, i consiglieri comunali Massimiliano Tocci e Gavino De Gregorio, il presidente dell’Atc Latina Franco D’Urso, i carabinieri del Nucleo Forestale di Terracina, il comandante della polizia provinciale Vincenzo Miraglia, il direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi Lucio De Filippis e altri rappresentanti anche dei Guardiaparchi, una rappresentanza del Consorzio di Bonifica.

Nel corso della riunione sono state valutate le criticità segnalate, ed è emerso come attualmente la problematica relativa alla presenza dei cinghiali, sul territorio comunale, è maggiormente sotto controllo rispetto alla presenza delle nutrie. Si è deciso di valutare tutte le ipotesi possibili, dalla sterilizzazione alle reti elettrificate.

“È stato un incontro importante, ed è ora nostra intenzione richiedere il coinvolgimento dell’Ente provinciale così come quello della Prefettura con funzioni di coordinamento - ha detto l’assessore Corradini -. Le problematiche che ci sono state segnalate riguardano, anche se in misura diversa, l’intero territorio provinciale, e per questo riteniamo opportuno un lavoro in sinergia con tutti gli enti e con gli altri comuni, coinvolgendo anche le associazioni che salvaguardano la fauna e l’ambiente”. “L’incontro è stata una prima interlocuzione necessaria per valutare concretamente le dimensioni delle problematiche che sono state riportate - ha poi aggiunto il sindaco Giannetti -. Seguiranno altri confronti perché riteniamo fondamentale e strategica la fase di ascolto che potrà indirizzarci verso la modalità di intervento migliore e più opportuna, per offrire una soluzione alle criticità nel pieno rispetto degli equilibri ambientali”.