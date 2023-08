Emergenza peronospora: danni al raccolto, viticoltori pontini preoccupati

Anche a Latina, e nella provincia pontina, è emergenza per la peronospora viticola, fungina che può causare gravi danni alle viti e compromettere la capacità produttiva dei vigneti. Le precipitazioni di maggio e giugno infatti hanno reso i vigneti del Lazio, così come quelli pontini, ancora più vulnerabili.

Proprio per discutere di questo e affrontare la questione nei giorni scorsi i viticoltori pontini sono stati ricevuti dalla sindaca Matilde Celentano che si è resa disponibile a trovare le soluzioni per aiutarli. Hanno partecipato alla riunione anche Alessandro e Paolo Montoro dell’azienda Montoro, Giovanni e Gianluca Giannini di Cantina Villa Gianna, Donato Giangirolami dell’azienda Giangirolami, Emanuele Fantinato della cantina Santa Maria e Vincenzo Oliveto della I pampini.

I viticoltori hanno rappresentato alla prima cittadina i danni causati dal fenomeno, in particolare per i vitigni Merlot, Abuoto, Sangiovese, Trebbiano e Malvasia. Ma oltre che per i danni al raccolto, i viticoltori si dicono anche preoccupati per la parte vegetativa, in quanto non si conosce come risponderanno le piante. Per questi motivi hanno chiesto alla Regione Lazio l’avvio della pratica di calamità naturale, per la quale il Comune ha il compito di raccogliere le istanze relative ai mesi maggio e giugno 2023 per consentire agli uffici regionali di relazionare sull’effettiva entità del danno. Chiedono, dunque, all’ente di piazza del Popolo di fungere da filo conduttore perché le loro istanze non rimangano inascoltate.

“Il rischio – ha dichiarato Gianluca Giannini in rappresentanza dei viticoltori pontini presenti alla riunione con il Sindaco - è quello di un dissesto finanziario per molte aziende, che quest’anno vedranno sfumare i loro raccolti e di conseguenza i loro redditi, a causa dell’impossibilità di vendere uva e di produrre vino. Tutto questo comporterà inevitabilmente un calo di occupazionale e la perdita di posti di lavoro per gli operatori del settore. Preoccupa anche una possibile riconversione dei terreni e l’abbandono di quelli non più proficui per le produzione, con tutto ciò che ne deriva in termini di tutela della biodiversità. Per questo il sostegno del Sindaco e degli uffici del Comune di Latina, che ringrazio, in questa fase è fondamentale per tutti i produttori”.

La sindaca si è messo a disposizione e, nella giornata di ieri, è stato pubblicato sul sito web del Comune di Latina un avviso pubblico dove viene reso noto agli operatori del settore che è possibile presentare la denuncia di evento eccezionale per eccessi di pioggia relativi al periodo maggio-giugno 2023 con conseguente sviluppo di patogeni funginei ancora in corso di evoluzione. In allegato è possibile scaricare il modello, che dovrà essere compilato e inviato allegando copia di un documento di identità all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.latina.it. Contestualmente, saranno avvisate le associazioni di categoria in modo che il messaggio sia veicolato a più persone possibili. Gli interessati hanno tempo fino al 14 agosto per inviare la modulistica. “Il settore vitivinicolo – ha concluso la prima cittadina - è fondamentale per la città di Latina, così come le politiche per la promozione dell’agricoltura delle quali ho voluto tenere le deleghe. Aiutare i viticoltori pontini che si trovano alle prese con i danni causati dalla peronospora viticola è un atto dovuto, sperando che con le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale possano essere mitigate le conseguenze per produttori, lavoratori e produzione”.

In campo al fianco dei viticoltori è sceso anche il Comune di Sermoneta. "Come amministrazione comunale – hanno spiegato la sindaca Giuseppina Giovannoli e l’assessore all’agricoltura Bruno Bianconi – abbiamo subito interessato formalmente la Regione dei danni che molte aziende di Sermoneta hanno avuto, compromettendo la vendemmia di quest'anno. Sono stati predisposti i moduli per la segnalazione dei danni che gli agricoltori dovranno compilare e inviare entro e non oltre il prossimo 10 agosto al Comune e alla Regione, agli indirizzi indicati nel modulo stesso». Tutte le informazioni e la modulistica sono sul sito web del Comune di Sermoneta, sulla home page. "Nel contempo, questa amministrazione, tramite apposito atto di giunta, delibererà la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per l’emergenza peronospora sul territorio di Sermoneta – concludono Giovannoli e Bianconi –. Salvaguardiamo i nostri vigneti, che si stanno attestando con i propri vini delle vere eccellenze, con produzioni di qualità. Collaboriamo e superiamo anche questa emergenza: l'Amministrazione è al vostro fianco".