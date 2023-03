Bullismo, cyberbullismo e revenge porn: uno sportello per aiutare le vittime

In occasione della “Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” l’amministrazione comunale di Formia inaugurerà martedì 21 marzo lo sportello del bullismo, cyberbullismo e revenge porn. Il servizio, creato per fornire sostegno e aiuto alle giovani vittime di bullismo, alle loro famiglie, alle scuole e alla cittadinanza tutta, grazie ad uno staff qualificato fornirà supporto educativo, emotivo e psicologico, consulenze legali e percorsi di recupero e di inclusione sociale. Lo sportello, che si trova in piazzetta Municipio, zona Santa Teresa, è destinato non solo agli studenti ma anche ai docenti e alle famiglie al fine di intercettare eventuali fenomeni di disagio, intervenendo dove è necessario. La gestione sarà affidata alle responsabili dell’associazione ‘Mai più Vittima’, Maria De Tata e Amalia Pompei, promotrici e co-organizzatrici dell’iniziativa.

All’inaugurazione, fissata per martedì alle ore 11 interverranno le dirigenti dei tre istituti comprensivi di Formia e i referenti per il bullismo, alle quali verrà consegnata ‘la cassetta del rispetto’, da inserire in appositi spazi dedicati all’interno dei plessi, nell’ambito del progetto “Amare è rispetto. Il rispetto è amore” presentato dall’associazione “Mai più Vittima” agli studenti all’inizio dell’anno scolastico. Il servizio, cui sarà possibile accedere su chiamata, e non solo per appuntamento, avrà anche una mail dedicata (sosnobullismoformia@gmail.com) ed un numero di telefono 3517940443 sul quale richiedere aiuto o supporto al fine di venire incontro alle esigenze dei richiedenti.

“Con l'apertura dello sportello – sottolinea il sindaco Gianluca Taddeo - il Comune di Formia rinnova il proprio impegno nella lotta al bullismo e nella promozione di una cultura del rispetto e dell'inclusione, per garantire un futuro migliore ai giovani del territorio”.