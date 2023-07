Siti dismessi, differenziata e Pnrr: primo incontro dei sindacati con la sindaca Matilde Celentano

Primo incontro questa mattina, lunedì 24 luglio, tra la sindaca di Latina Matilde Celentano e i segretari dei sindacati confederali, che sono stati ricevuti in Comune.

Alla riunione hanno partecipato Anna Del Vecchio, segretaria confederale della Cgil , Roberto Cecere, segretario generale della Cisl, e Luigi Garullo, segretario generale della Uil.

Diversi i temi affrontati in questo primo incontro conoscitivo. Fra questi, i progetti finanziari con fondi del Pnrr, la bonifica dei siti industriali dismessi, la raccolta differenziata in città e la videosorveglianza. “Si è trattato di un confronto su svariate criticità – ha affermato Celentano - che intendiamo risolvere anche attraverso una sinergia tra l’istituzione Comune e i sindacati. In seguito verranno programmati altri incontri, sulle singole tematiche, in cui pianificare il percorso da seguire”.



“La confederazione – hanno dichiarato Del Vecchio, Cecere e Garullo - auspica un coinvolgimento sui diversi argomenti trattati e comunque di interesse della comunità anche per dare un sostegno all’azione del governo cittadino volto al miglioramento della qualità della vita. Ci saranno confronti e monitoraggi, sulla base di una lista di priorità, da mettere in atto per la risoluzione delle varie criticità affrontate in questo primo incontro con il sindaco Celentano”.