Biblioteca comunale, servizio a rischio: manca il personale

Emergenza personale alla biblioteca comunale di Latina parte della quale ha riaperto i battenti da alcuni giorni ma rischia di non poter garantire il servizio che è coperto da un dipendente per ogni turno.

A lanciare l’allarme è Lbc che sottolinea come l’assenza di una sola unità può mettere a rischio il servizio. “Nelle more delle procedure di assunzione – si legge nella nota - sarebbe necessaria la dotazione di almeno una nuova unità lavorativa disposta a effettuare turni. In mancanza di questo passaggio l’orario e i giorni di apertura del servizio dovranno essere rimodulati e ristretti, rischiando di non far rientrare la biblioteca di Latina nell’organizzazione bibliotecaria regionale. La riapertura parziale dei locali ha consentito di superare di fatto i problemi strutturali ma ha lasciato invariata l’organizzazione, con tutti i limiti che ne conseguono. Da quanto appreso dagli uffici, partire dalla prossima settimana la biblioteca centrale resterà aperta per due giorni solo la mattina e per tre giorni solo il pomeriggio – annuncia Lbc - mentre resterà completamente chiusa il sabato contrariamente a quanto avviene ora e a quanto avveniva in passato”.

“E’ chiaro che questo comporterà nuovi disagi per gli studenti e i bambini, sia in previsione della preparazione degli esami che in vista della fine della scuola per i più piccoli – spiegano i consiglieri Floriana Coletta e Dario Bellini - Occorre dunque garantire continuità e per questa ragione ci rivolgiamo alla nuova sindaca chiedendo di dotare il servizio delle risorse necessarie. E’ indispensabile non disperdere quanto è stato fatto e a questo proposito chiediamo anche alla sindaca di sapere a che punto sia il lavoro per portare all’interno dell’amministrazione, nei vari servizi, le indispensabili forze da attingere dalla graduatoria del concorso per il personale istruito durante l’ultima amministrazione di Damiano Coletta”.