L'arte per la diffusione della cultura della parità di genere: approvato un concorso per i ragazzi

Nell'ultimo consiglio comunale di Latina approvato un emendamento al Bilancio proposto dal Pd per l'istituzione di un concorso artistico per le scuole sul tema della parità di genere e del contrasto alla violenza. "Un segnale importante a livello sociale e culturale che arriva, alla luce dei recenti fatti di cronaca, in un momento storico delicato”, commentano il segretario provinciale del partito, Omar Sarubbo, e il gruppo consiliare del Pd Latina composto da Valeria Campagna, Daniela Fiore, Leonardo Majocchi. “Bene anche che il Consiglio comunale tutto abbia, su questo tema, dimostrato responsabilità - continua il Pd - Fortunatamente, nonostante da parte della destra ci sia stata una bocciatura aprioristica di quasi tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni, almeno su questo tema di straordinaria importanza si è riusciti ad arrivare a una convergenza. Il portato simbolico di questa iniziativa – spiegano ancora dal partito di opposizione – sta dentro il resoconto di numeri che nascondono storie di violenza ed oppressione. Secondo i dati Istat, infatti, il 31,5% delle donne italiane ha subìto, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Senza considerare la violenza psicologica che è difficilmente misurabile ma che sappiamo essere un’altra forma, altrettanto dannosa e pericolosa, di violenza”.

L'emendamento approvato prevede lo stanziamento di somme per istituire un premio ai migliori elaborati scritti, materiali audiovisivi, creazioni artistiche, prodotti musicali, sul tema della parità di genere e contrasto alle violenze di genere. L'obiettivo è quello di coinvolgere, attraverso le scuole di primo e secondo grado del Comune di Latina, le ragazze e i ragazzi in un ampio progetto di sensibilizzazione. "Il connubio tra scuola (luogo dove si forma la cultura dei giovani) ed arte (che da sempre è la più nobile forma di influenza delle coscienze) può agevolare la diffusione della cultura del rispetto e della parità di genere - conclude il gruppo consiliare - Il prossimo passaggio sarà quello di definire, In commissione Istruzione, le modalità del premio. Monitoreremo affinché il premio venga istituito al più presto per una prima edizione nell'anno in corso”.