Torna l’Arena del Mare: “Così Sabaudia punta a una rinascita culturale e artistica”

Una buona notizie anche in vista della stagione estiva a Sabaudia dove torna l’Arena del Mare, l'area dedicata a concerti e spettacoli che ha lasciato un segno indelebile alla città delle dune negli anni passati.

Situata poco prima del ponte del lago di Paola, la location ha ospitato numerosi artisti nazionali e internazionali, favorendo l’arrivo di turisti da ogni angolo del Paese. Nei giorni scorsi, fa sapere il Comune di Sabaudia, “la Commissione esaminatrice ha assegnato la gestione dell'Arena del Mare alla società Ventidieci Srl, unica partecipante alla gara per l’affidamento della concessione. La società, nota per il suo passato di successi nell'organizzazione di eventi di grande impatto, è pronta a ripetere il proprio trionfo e a offrire al pubblico nuovi spettacoli indimenticabili”.

"Fare tornare a rivivere l'Arena del Mare è una grande opportunità per Sabaudia – ha commentato il vice sindaco e assessore al Turismo e alla Cultura, Giovanni Secci -. Tutti ricorderanno le serate indimenticabili all'interno della straordinaria location, quando già assessore al Turismo organizzavo eventi di grande successo. La nostra Amministrazione ha come obiettivo quello di attrarre turisti da tutta Italia e l'Arena del Mare sarà il nostro nuovo trampolino di lancio per fare tornare Sabaudia ad essere il fiore all'occhiello del litorale laziale".

Così Sabaudia si prepara dunque “a vivere una rinascita culturale e turistica - concludono dal Comune -, promettendo emozioni senza pari agli spettatori che sicuramente giungeranno da tutta la penisola. L’Arena del Mare tornerà ad essere il simbolo di un nuovo inizio per la città delle dune, ribadendo il suo status di destinazione di prestigio sul litorale laziale e ponendosi come punto di riferimento estivo per gli amanti della musica e dello spettacolo”.