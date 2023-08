Una città più sicura: dal Ministero dell’Interno 125mila euro per potenziare la videosorveglianza

Il progetto “Gaeta Sicura”, è stato ammesso a finanziamento statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana, per un importo di 125.310 euro. A darne notizia nei giorni scorsi la stessa amministrazione comunale dopo che il Ministro dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, ha comunicato l’ammissione del progetto al finanziamento.

Il progetto nasce dalla sottoscrizione tra Prefettura e Comune di Gaeta del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, al fine di adottare strategie congiunte per migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità, favorendo in questo modo l’impiego delle forze di polizia per far fronte alle esigenze del territorio. “L’intervento spiega la stessa amministrazione - prevede azioni volte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, anche attraverso la promozione del rispetto del decoro urbano, individuando quale obiettivo prioritario l’installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali, in modo particolare nelle arterie principali del centro urbano e nelle aree a vocazione turistica, limitrofe ai plessi scolastici e in cui sono presenti attività commerciali”.

“Gaeta Sicura”, che sarà cofinanziato per 25.000 euro dal Comune, è stato condiviso con la Tenenza dei carabinieri, il Commissariato di polizia e la Compagnia dei carabinieri di Formia, per un’azione comune e di forte sinergia tra Amministrazione Comunale e Corpi di Polizia.

“La sicurezza – ha spiegato il sindaco Cristian Leccese - rappresenta per tutti noi un bene primario e irrinunciabile, imprescindibilmente legato alla qualità della vita. Per questo, grazie al lavoro svolto dal Comandante della Polizia Locale, Anna Maria De Filippis, e dagli uffici preposti, che ringrazio, nasce “Gaeta Sicura”, che si pone come obiettivo il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali, affidandosi alle nuove tecnologie per raggiungere e garantire il più alto livello di sicurezza dell’intera cittadinanza. Determinante è stata la collaborazione con la Prefettura di Latina, attraverso la sottoscrizione del Patto per la sicurezza e la partecipazione al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sede privilegiata di esame e coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sicurezza urbana. Inoltre, il progetto è stato condiviso con Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, creando in questo modo una completa ed efficace sinergia con Polizia Locale e Amministrazione Comunale: è così che si potrà puntare al raggiungimento di risultati ottimali”.

“Il progetto “Gaeta Sicura” – aggiunge l’assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza, Stefano Martone – rientra tra i 478 progetti ammessi a finanziamento dal Ministero dell’Interno, su 1903 domande presentate, risultando il primo Comune nel Lazio, a dimostrazione della bontà del lavoro svolto dalla Polizia Locale. Attraverso il potenziamento del sistema di sorveglianza già presente in Città, il nostro obiettivo è di innalzare ancor di più gli standard di sicurezza, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, fornendo anche un prezioso supporto nelle situazioni di rischio e nelle attività di indagine”.