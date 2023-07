La sindaca Celentano a confronto con il presidente Rocca: il punto su sanità, infrastrutture e tutela della costa

C’è stato nel pomeriggio di oggi a Roma un importate incontro istituzionale tra la sindaca di Latina Matilde Celentano e il presidente della Regione Francesco Rocca. Un incontro, che si è tenuto nella sede della presidenza di via Cristoforo Colombo, che la stessa prima cittadina ha definito “assolutamente proficuo per la collettività pontina, del capoluogo e dell’intera provincia”.

Tra i temi affrontati quello della sanità e nel corso del quale Celentano ha avuto rassicurazioni dal governatore del Lazio circa il proseguimento dell’iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Latina, a Borgo Piave, il cui progetto messo a disposizione dell’Ance è al vaglio dell’apposita commissione per le dovute verifiche sulle tipologie di risorse da mettere in campo. “E’ un’opera strategica per la sanità della nostra provincia ma anche dell’intera regione – ha affermato la sindaca di Latina -. Al presidente Rocca, che ha dato tutta la sua disponibilità affinché la Regione intervenga anche sull’ospedale Goretti, in attesa del nuovo policlinico di Borgo Piave, ho chiesto espressamente di prestare particolare attenzione al pronto soccorso che, quotidianamente ha a che fare con numeri di accessi pari a quelli dei grandi ospedali della capitale”.

“E’ stato davvero un incontro molto proficuo – ha proseguito la prima cittadina -. Sento che la filiera politica che abbiamo costruito tra il Governo centrale, regionale e comunale inizi a camminare spedita. La collaborazione con Rocca in tema di sanità sarà efficace, perché il presidente ha bene in mente che Latina e la sua provincia ha bisogno di un Dea di II livello effettivo e non solo sulla carta. Ed è per questo motivo che la Regione ci darà tutto il supporto necessario per migliorare l’offerta sanitaria con nuovi reparti e servizi e con strumentazioni per l’alta diagnostica. Il percorso è lungo, ma insieme a Rocca ce la faremo”.

Nel corso del confronto, la sindaca Celentano e il presidente Rocca hanno affrontato anche altre tematiche, come ad esempio quella dell’autostrada Roma-Latina, per la quale sono già partiti gli espropri, che potrebbe estendersi anche fino a Fondi. Ma l’incontro è stato anche di natura “culturale”. “Intanto perché il presidente – ha spiegato la prima cittadina di Latina – ha dato pieno sostegno all’istituzione della Fondazione Latina 2032, previsto nel ddl per il Centenario della città presentato ieri dai senatori Nicola Calandrini e Claudio Fazzone e dal sottosegretario Claudio Durigon; la Regione ne farà parte. E poi perché ho fatto presente al presidente della Regione che abbiamo bisogno di fondi per la Cultura. Le nostre risorse in bilancio sono esigue e dobbiamo incrementarle”.

Tra i temi affrontati anche la tutela della costa. “La Regione Lazio – ha riferito Celentano – sta finanziando opere contro l’erosione costiera partendo dal nord. I prossimi fondi saranno per la costa pontina”.