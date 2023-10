“Una cittadella dello sport” a Sermoneta: passo in avanti per il nuovo campo polivalente

L’amministrazione comunale di Sermoneta punta ancora sullo sport: con la sottoscrizione di questi giorni del cosiddetto “atto d’obbligo” da parte della sindaca Giuseppina Giovannoli, la Regione ha confermato il finanziamento di 50mila euro per la riqualificazione di uno dei campi polivalenti del centro polisportivo comunale Le Prate, nell’ambito del bando regionale “Sport senza barriere” a cui il Comune di Sermoneta si era candidato nel 2022.

I lavori prevedono la realizzazione di un nuovo tappetino in bioresina nel campetto laterale al campo principale, da utilizzare per il basket, il calcetto e il tennis, nuovi arredi e un sistema di illuminazione a led che farà luce anche sul percorso di accesso. L’intervento si aggiunge ai 450mila euro di fondi di bilancio comunale stanziati nei giorni scorsi per la riqualificazione della pista di atletica sempre al centro le Prate e per la ristrutturazione degli spogliatoi. Va avanti anche l’iter per realizzare nel parco di Monticchio la seconda palestra all’aperto del territorio comunale dopo quella di Pontenuovo.

“Ci stiamo impegnando per fare del centro di Le Prate una cittadella dello sport - spiega l’assessore allo sport Giuseppe Corelli – consentendo la pratica sportiva di numerose discipline, ampliando l’offerta ai giovani e adulti del nostro territorio e dando l’opportunità alle numerose associazioni e società sportive presenti sul territorio di svolgere la loro attività in strutture adeguate e funzionali. La tensostruttura di Le Prate, ad esempio, è sede ufficiale delle partite casalinghe del campionato di serie D di basket oltre a ospitare gli allenamenti dei centinaia di iscritti del Basket Bee Sermoneta, mentre sul campo di calcio sono iniziati gli allenamenti della scuola calcio. Abbiamo il volley, il pattinaggio, il tennis, l’atletica, il ciclismo, le arti marziali: tante opportunità per fare sport e coltivare la salute e il sano agonismo”.

“Come amministrazione – conclude Corelli – abbiamo anche messo a sistema, attraverso un bando pubblico, tutte le palestre scolastiche, affidate alle associazioni e società sportive, garantendo in questo modo un'offerta variegata di strutture. Vogliamo dire ancora una volta grazie al mondo dell’associazionismo sportivo, che rappresenta un punto di riferimento positivo per ragazzi e adulti, e auguriamo a tutti gli atleti di Sermoneta di continuare a vivere lo sport come momento di crescita personale e di sano confronto con gli avversari, nel segno del rispetto”.