“Attraversamenti pedonali pericolosi nella zona tra via Bruxelles e via eLe Corbusier: il Comune intervenga”

Gallery



“Attraversamenti pedonali pericolosi”: la nuova segnalazione che arriva da Fabrizio Vitali del Comitato Spontaneo Latina Quartieri, che con un’istanza si rivolge direttamente all’Amministrazione chiedendo interventi, riguarda la zona compresa tra via Bruxelles, viale Nervi, viale Le Corbusier e via Strasburgo.

“I cittadini intenti ad attraversare la strada sono messi a grave rischio di investimento a causa di:

- posizionamento di attraversamenti pedonali subito dopo le curve nei pressi delle rotonde di via Bruxelles e via Strasburgo intersecanti viale Nervi e viale Le Corbusier;

- fatiscente segnaletica orizzontale, in alcuni casi del tutto scomparsa come in via Bruxelles nel tratto che va da viale Le Corbusier a viale Kennedy, praticamente invisibile ad automobilisti e pedoni;

- l’insufficiente segnaletica orizzontale del tutto assente ad esempio in via Bruxelles. Molti gli incidenti occorsi negli ultimi anni a pedoni nell’atto di attraversare la strada” come accaduto nel novembre 2021 a un anziano di 83 anni deceduto dopo essere stato investito.

“L’unico intervento effettuato qualche settimana fa è il rifacimento delle strisce pedonali attorno alla rotonda di via Bruxelles che interseca viale Le Corbusier, intervento che non incide sulla situazione di pericolo in oggetto. Al fine di ovviare allo stato di pericolo qui esposto chiediamo all’amministrazione comunale di avviare subitaneo uno studio e altrettanto subitanea messa in opera di:

- riposizionamento degli attraversamenti tali da essere ben prima visibili a chi guida un mezzo su strada e al contempo che possano dare migliore visibilità al cittadino su eventuali mezzi in arrivo;

- posizionamento ben visibile di segnaletica verticale presso ogni attraversamento;

- illuminazione notturna di tutti gli attraversamenti;

- manutenzione puntuale della segnaletica orizzontale;

- posizionamento di dossi a norma in punti ove questi possano contribuire al rallentamento dei mezzi in punti di attraversamento pedonale critici”.