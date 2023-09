Latina, la migliore partenza in campionato nella tana dei lupi

Serie C Girone C

Il silenzio interrotto da qualche fischio al Partenio racconta molto bene la serata eccellente del Latina, che ha saputo resistente alla forza d’urto dell’Avellino, battendo una delle più serie accreditate alla vittoria finale. Sofferenza e opportunismo alla bade dello 0-2 con cui inizia nel migliorare dei modi il campionato di mister Di Donato. Rischio grosso al 7’ Marconi spara alto di sinistro da due passi dopo il primo rimbalzo. Al 10’ Riccardi pennella per Mastroianni che di testa manca l’impatto. Ancora Riccardi al 18’, proiezione verso l’area e destro a giro bloccato da Ghidotti. Al 20’ sinistro di Tito su respinta della difesa, blocca Cardinali. Vantaggio nerazzurro al 27’. Da rimessa laterale sponda di Mastroianni, Fella si inserisce e supera Ghidotti in uscita incerta. Al 32’ - Latina pericoloso, Ercolano sale a sinistro, si accentra, destro facile presa del portiere. Ghiotta opportunità per il pari irpino al 22’ della ripresa. Patierno si presenta davanti a Cardinalli, tocco sotto che finisce però alto. Ancora Avellino al 36’, colpo di testa di Gori, pallone che timbra il palo. Al 43’ il Latina potrebbe chiudere la pratica con Jallow, che però grazia Ghiddotti a porta spalancata. Esultanza rimandata al novantesimo. Fabrizi entra in area, destro a giro deviato e Ghidotti è scavalcato.

U.S. Avellino Latina Calcio 0-2

U.S. Avellino (4-3-1-2): Ghidotti, Tito, Benedetti, Palmiero, Lores Valera (79’ Armellino), Patierno, Cancellotti (79’ Gori), Dall’Oglio (64’ Sgarbi), Cionek, D’Angelo (78’ D’Amico), Marconi (64’ Sannipoli). A disposizione: Pane, Pizzella, Ricciardi, Falbo, Mulè, Pezzella. Allenatore: Rastelli

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Ercolano, di Livio, Cittadino (58’ Biagi), Mastroianni (58’ Jallow), Riccardi, Fella (83’ Fabrizi), Marino (74’ De Santis), Del Sole (74’ Gallo), Rocchi, Cortinovis. A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato

Arbitro: Abdoulaye Dipo di Treviglio.

Assistenti: Alessio Miccoli di Lanciano e Vincenzo Abbinante di Bari

Quarto Ufficiale: Dario Acquafredda di Molfetta.

Marcatori: 28’ pt Fella (L), 90’ Fabrizi (L)

Ammoniti: 23’ Cittadino (L), 34’ Cancellotti (A), 36’ Riccardi (L), 43’ Patierno (A), 84’ Di Livio (L), 85’ D’Amico (A). Recuperi: 2’ pt. 5’ st. Angoli 4-0