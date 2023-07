Educamp CONI a Sabaudia, 450 bambini a scuola di sport e di vita

In questo fine settimana si è concluso l’Educamp CONI presso la marina di Sabaudia con la consegna ufficiale dei diplomi di partecipazione da parte del delegato allo sport del Comune di Sabaudia Massimo Mazzali, del comandante della Marina Militare Francesco Murzi, della vicepresidente regionale della Federazione Italiana di Canottaggio Cristina Palazzi e della delegata CONI Latina Alessia Gasbarroni con i fiduciari Enzo Di Capua e Massimo Zichi.

Il centro estivo multisport dedicato a bambini tra i 6 ed i 14 anni è una tradizione CONI da moltissimi anni, condotto direttamente dal CONI Lazio del Presidente Riccardo Viola, gestito dalla Delegata CONI Latina Alessia Gasbarroni ed organizzato dal coordinatore tecnico Marcello Zanda. Ha visto la partecipazione di 450 bambini impegnati dalle 8.30 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, presso la Caserma Piave della Marina Militare di Sabaudia, per 5 settimane. Un’occasione per consentire ai ragazzi di provare più sport e, magari, identificare qualche talento emergente.

Canoa, Canottaggio, Dragon Boat, Rugby, Karate, Badminton, Taekwondo, Basket, Calcio a 5, Pallavolo, Pallamano, Judo e Test di Efficienza Motoria (T.E.M.), insegnati da tecnici provenienti direttamente dalle Federazioni: Raffaele Giulivo ed Irene Lodo per il Canottaggio, Adriano De Nardis per il Badminton, Antonio Ceccacci per il Karate, Tiziano Carollo e Martina Celebrin per la Canoa, Vincenzo Iuliano ed Antonio Di Criscienzo per il Dragonboat, Galyna Tomyak per il Judo, Teana Tittoni per il Calcio a 5, Alice Murtas per il Rugby, Irene Lodo per la Pallavolo, Marco Passamonti per il Basket, Andrea Di Girolamo per il Taekwondo, Learco Giovannangeli per la Pallamano ed i T.E.M., tutti sotto il coordinamento generale del direttore tecnico maestro di sport Marcello Zanda.

Professioniste di altissimo livello anche le educatrici che hanno gestito ed intrattenuto i bambini con attività sportive e non: Claudia Bridda, Marina Massetti, Ida Mirabello, Roberta Romagnuolo, Francesca Teofani e la responsabile di segreteria, Linda De Luca. “Un successo - dichiara la delegata CONI Latina Alessia Gasbarroni -, voglio ringraziare il sindaco Alberto Mosca, il delegato allo Sport Massimo Mazzali, la proprietaria del lago Anna Scalfati e tutta la Caserma Piave comandata dal Capitano di Corvetta Francesco Murzi per l’ospitalità e la possibilità, che ogni anno ci danno, di poter organizzare questo

meraviglioso Camp. Cinque settimane in cui 450 bambini possono praticare ben 12 sport e capire, in questo modo, le loro preferenze ed attitudini sportive, sotto lo sguardo vigile dei tecnici federali sempre attenti ad individuare talenti emergenti. Il mio più sentito ringraziamento va a tutto lo staff CONI di altissima professionalità, guidato dal coordinatore tecnico Marcello Zanda, che ha entusiasmato i nostri piccoli

praticanti insegnandogli la disciplina, il fairplay ed il “gioco di squadra. Inoltre particolarmente contenta mi rende il fatto che abbia partecipato al Camp un nutrito gruppo di bambini da Ponza, che magari meno di altri

hanno la possibilità di praticare tutti gli sport durante l’anno.”

Soddisfatto dell’Educamp si dice anche il Presidente Regionale CONI Lazio, Riccardo Viola: “L’Educamp di Sabaudia è un appuntamento atteso tutto l’anno dai ragazzi e dalle famiglie del territorio. Grazie alla Marina

Militare di Sabaudia, che ogni anno ospita centinaia di ragazzi nella bellissima struttura della Caserma Piave, guidata dal comandante Francesco Murzi, riusciamo ad offrire ai giovani settimane di pratica

sportiva formative quanto divertenti”.

L’Educamp però non si ferma qui. Gli smart Educamp infatti, già svoltosi presso il Tennis Club Nascosa di Latina e la Serapo Volley a Gaeta, continueranno presso la piscina Aquaria a Mazzocchio ed il CPO a Formia. Una grande occasione di pratica sportiva multidisciplinare da non perdere.