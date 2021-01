VIDEO | Rissa e pestaggio in un locale nella zona dei pub a Latina: 5 “Daspo Willy”

Oltre alla denuncia anche il Daspo Willy” per le cinque persone - 4 ragazzi e una ragazza - ritenute responsabili della violenta rissa e del pestaggio del 15 novembre scorso in uno dei locali della zona dei pub a Latina. Come ricostruito dalla Questura, la lite aveva visto coinvolti diversi giovani; il locale era stato messo a soqquadro ed erano volati anche bicchieri, sedie, tavoli e posate. Due i ragazzi rimasti feriti che avevano riportato lesioni da arma da taglio.

Quella sera, subito dopo l’allarme, sul posto era intervenuta la polizia e nell'immediato sono partite le indagini degli uomini della Squadra Mobile. Grazie alla visione dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza del locale - immagini che vedete anche nel video diffuso oggi dalla Questura -, hanno consentito di individuare e denunciare le 5 persone nei confronti delle quali è stato emesso ora anche il Daspo Willy firmato dal questore che vieterà loro di frequentare o anche solo di avvicinarsi, per un anno, a locali pubblici quali pub, bar e ristoranti nonché a locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo di Latina.