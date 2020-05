Coronavirus Latina: trend stabile in provincia, all’0,4% nel Lazio. Al via i test sierologici

Al via oggi, lunedì 11 maggio, i test sierologici nel Lazio. “Si tratta della più grande indagine di sieroprevalenza mai condotta in Italia” ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato sabato scorso nel corso della conferenza stampa di presentazione della campagna che dà il via ad una nuova fase di contrasto alla diffusione del coronavirus. Saranno coinvolte 300.000 persone, un campione composto da composto dal personale sanitario, delle forze dell’ordine, farmacisti, medici di medicina generale, pediatri, operatori delle Rsa, dei servizi e delle pulizie, con i primi risultati attesi intorno al 25 maggio.

Coronavirus Latina: stabile la curva dei contagi

Intanto quella di ieri è stata una giornata positiva nella provincia di Latina. Un solo nuovo contagio, nel capoluogo, è stato confermato dalla Asl con il consueto bollettino. Si mantiene stabile la curva nel territorio pontino dove sabato i contagi in più erano stati due, ed entrambi ad Aprilia. In totale sono stati 8 i contagi in tutta la scorsa settimana. Il totale dei casi è salito a 323 mentre aumenta il numero dei guariti che sono 352, e diminuiscono gli attuali positivi scesi a 141. Sono invece 47 i pazienti ancora ricoverati, nessuno nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Nessun nuovo decesso oggi, con il totale delle vittime in provincia che resta di 30.

Coronavirus Lazio: 32 casi in più in un giorno

Sono stati 32 i nuovi casi registrati ieri nel Lazio con il trend allo 0,4%. Stabilmente in discesa la curva nelle province dove complessivamente si registrano 4 nuovi contagi nelle ultime 24 ore - uno per ogni provincia - e zero decessi. I tamponi totali eseguiti sono stati quasi 179 mila. Con 32 nuovi contagi di oggi nel Lazio, il dato più basso dal 10 marzo, il totale dei casi dall'inizio dell’emergenza sale a 7165. Sono invece 4286 gli attuali positivi, di cui 2937 sono in isolamento domiciliare, 1265 sono ricoverati non in terapia intensiva e 84 sono ricoverati in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 4 - in totale sono stati 557 -, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.322 totali.

Fase 2 a Latina: nuove regole per il mare

Regole nuove per il lungomare di Latina a partire da lunedì 11 maggio. Con un’apposita ordinanza del sindaco Damiano Coletta - che sarà pubblicata in queste ore sull’Albo Pretorio del Comune -, sono state infatti emesse nuove disposizioni, dopo quelle in vigore da mercoledì 6 maggio, per quanto riguarda l’attività su spiaggia, arenile e mare (qui la notizia).

