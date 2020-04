Coronavirus Latina: 500 positivi in provincia, la metà sono guariti. Nel Lazio 6427 casi

Sono arrivati a 500 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina dall’inizio dell’emergenza. Il dato è stato aggiornato nel pomeriggio di ieri, 28 aprile, dalla Asl con il consueto bollettino: tre i nuovi contagi, tutti trattati a domicilio e tutti registrati nel capoluogo pontino dove sono in totale 103 i casi. Il dato positivo di ieri resta il numero delle persone che hanno sconfitto il Covid-19: ad oggi quasi il 50% dei pazienti è guarito. Sono saliti a 233 infatti i negativizzati - ieri 10 in più - in tutta la provincia di Latina. Gli attuali positivi sono 242; 61 sono le persone ricoverate, tre delle quali in terapia intensiva al Goretti.

Coronavirus: 25esimo decesso in provincia

Ma ieri si è aggravato il bilancio dei decessi legati al coronavirus nel territorio, saliti a 25. Un uomo di origini tedesche, un senza fissa dimora, è morto al Santa Maria Goretti di Latina dove era ricoverato nel Reparto di Medicina d'Urgenza. Aveva 72 anni e gravi patologie pregresse per le quali era stato in precedenza ricoverato all'ospedale di Terracina.

Coronavirus Lazio, 75 casi in più in un giorno

Nel Lazio sono stati registrati 75 casi in più ieri confermando l’andamento in discesa e sotto i 100 casi giornalieri, e un trend all’1,1%. “Proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate - ha fatto sapere l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. Sono ad oggi 552 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio”. I decessi ieri sono stati 17 e, prosegue D’amato, “sono prevalentemente legati ad anziani provenienti da Rsa e di questi 9 nella Asl Roma 6, (3 decessi provenienti dal San Raffaele - Rocca di Papa, 1 dal San Raffaele - Montecompatri, 3 da Villa Nina, 1 da Villa dei Pini e 1 da Villa delle Querce)”. I guariti nelle scorse 24 ore sono stati 58 per un totale di 1.491, mentre i tamponi totali sono circa 130 mila.

Coronavirus Lazio: i numeri del 28 aprile

Con i 75 nuovi positivi di ieri è salito a 6467 il numero dei casi totali nel Lazio. Sono 4562 gli attuali casi positivi, di cui 2962 sono in isolamento domiciliare, 1468 sono ricoverati non in terapia intensiva, 132 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 414 sono i pazienti deceduti.

Coronavirus Latina, sindaco Coletta spiega le novità del Dpcm

L'uso delle mascherine, gli spostamenti, l'attività motoria, la riapertura dei parchi e le novità per il commercio: questi alcuni dei punti su cui si è soffermato il sindaco di Latina Damiano Coletta che attraverso una diretta su Facebook ha illustrato ai cittadini il nuovo decreto del presidnete del Consiglio del 26 aprile. Il sindaco ha fatto anche appello al senso di responsabilità dei cittadini che dovranno continuare a mantenere alta l'attenzione anche dopo il 3 maggio (qui la notizia).

