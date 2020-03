Coronavirus, spesa e farmaci a domicilio, supporto psicologico e spesa sospesa: informazioni utili

In questo periodo di crisi sanitaria causato dall’epidemia di Coronavirus e della conseguente crisi economica, sorgono una serie di problematiche pratiche nella vita quotidiana ma anche di ansietà e problemi psicologici: dagli anziani soli e costretti a casa dall’epidemia, ai malati, alle persone che, con varie attività sospese, non possono garantire il sostentamento alla propria famiglia.

In un panorama così complesso e difficile, scendono in campo varie iniziative all’insegna della solidarietà, del sostegno reciproco e dell’aiuto che Istituzioni, Associazioni e volontari condividono.

Spesa sospesa e solidarietà

Tanti tra associazioni, privati e istituzioni hanno attivato i Servizi di Spesa Sospesa, Spesa Solidale, e aiuti alimentari di vario tipo:

• Spesa solidale e carrello solidale a Formia e Gaeta

• Spesa sospesa a Priverno

• Spesa Solidale a Latina

• Tra le iniziative di privati si segnala il gruppo Uniti si Vince! Latina per la spesa solidale

Sostegno psicologico

La paura per sé e i propri cari di essere contagiati, il restare in casa e il cambio totale delle abitudine possono causare ansietà, disagi e non permettere di vivere con più serenità possibile un periodo difficile. Sono stati attivati per questo alcuni numeri per il supporto telefonico:

• Supporto psicologico ASL

• Servizio Spazio Amico di Priverno

Farmaci e spesa a domicilio

Tantissimi piccoli negozi, supermercati e farmacie hanno avviato un servizio di consegne a domicilio, alcuni in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile che consegna a casa di anziani e persone impossibilitate a uscire di casa.

• Consegna farmaci con la CRI n. verde

• Spesa e Farmaci a domicilio per malati e anziani