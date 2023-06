Summer Fancy Food 2023: le eccellenze pontine in vetrina a New York

Aziende pontine protagoniste al Summer Fancy Food 2023, con al loro fianco la Camera di Commercio Frosinone Latina e l’Azienda Speciale Informare in trasferta a New York per il più grande evento dell’industria alimentare del Nord America. Ieri, presso lo Javits Center, sulla 11th Avenue, c’è stata la cerimonia inaugurale della tre giorni nel corso della quale buyer di tutto il mondo andranno alla ricerca di prodotti di qualità, scoprendo le nuove tendenze proposte dai mercati globali.

Nel padiglione Italia, attrazione per migliaia di visitatori, è stato allestito lo spazio espositivo della Camera di Commercio dedicato alle aziende delle province di Frosinone e Latina. “Un’azione di internazionalizzazione delle imprese e di promozione del territorio e del turismo esperenziale legato all’enogastronomia fortemente voluta da Informare che, attraverso un importante investimento in termini di risorse e impegno, ha permesso alle realtà locali di essere presenti all’evento di rilevanza mondiale” spiegano dalla Camera di Commercio.

A guidare le eccellenze locali una delegazione dei vertici di Ente e Azienda Speciale che vede la presenza a New York di Salvatore di Cecca, in rappresentanza dell’ente camerale, quale membro di giunta; di Vincenzo Di Lucia e Florindo Buffardi, vice presidenti di Informare e di Carla Picozza, consigliere per l’Internazionalizzazione dell’Azienda Speciale.

In occasione della giornata inaugurale, poi, anche il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, ha fatto tappa allo stand della Camera di Commercio complimentandosi per il lavoro svolto. Oggi, invece, nel corso della seconda giornata della Fiera statunitense, presso “Taste it Live”, uno spazio dedicato alla presentazione e degustazione dei prodotti, le nove aziende delle province di Frosinone e Latina partecipanti si racconteranno ai visitatori, promuovendo e facendo conoscere e assaggiare i loro prodotti di punta. In vetrina al Summer Fancy Food Show 2023 ci sono: la “2G Olearia” di Formia; “Acqua Filette” di Guarcino; “Agnoni” di Cori; “Casa Olio Sperlonga” di Priverno; “Casearia Casabianca” di Fondi; “Come” di Cisterna di Latina; “Europomella” di Ferentino; “Fonte Italia” di Ceccano e “Polselli” di Arce.

“Un’occasione di grande rilievo per le province di Frosinone e Latina che, in questi tre giorni, esporteranno il gusto della tradizione oltreoceano, avendo un’opportunità di collegamento con nuovi partner commerciali unica nel suo genere. Il Summer Fancy Food Show, giunto alla sua 67esima edizione, è una delle Fiere più accreditate negli Stati Uniti per entrare in contatto con migliaia di acquirenti qualificati, rafforzare le relazioni commerciali, fare rete con colleghi e apprendere i ‘segreti’ dei leader del settore” conclude la Camera di Commercio.