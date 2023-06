Turismo, infrastrutture ed economia del mare: Ponza come laboratorio di uno sviluppo sostenibile

“Immaginare Ponza come un nuovo laboratorio di sviluppo sostenibile per la sua comunità e per la regione Lazio; fare di Ponza un modello virtuoso di dialogo tra istituzioni e ceto dirigente nel rapporto tra continente e l’unicità delle isole”: queste le riflessioni che il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria vuole lanciare con l’evento Aria – Accoglienza Risorse Infrastrutture Ambiente in programma sabato 10 giugno proprio sull’isola.

L’iniziativa vuole rappresentare un momento di confronto e impegno costante per avviare un dialogo tra i giovani imprenditori di Unindustria e le amministrazioni comunale e regionale, al fine di valorizzare le migliori vocazioni di Ponza: dalla tutela dei beni culturali e naturalistici, al miglioramento degli standard di accoglienza e della gestione dei flussi turistici, fino alle nuove possibilità offerte dalla blue economy.

“Il progetto per Ponza- spiegano da Unindustria - non vuole rappresentare un esperimento frammentario ed episodico, ma la costruzione di una strategia di crescita sociale ed economica per tutta l’economia costiera del Paese. Alzare lo sguardo oltre la prossima ‘bella stagione’ e proporre nuove prospettive per il prossimo decennio”.

I punti sui quali si focalizzerà il progetto di sviluppo dell’isola e che verranno affrontati nel programma della giornata sono legati al turismo, con la presenza del ministro Daniela Santanché; alle infrastrutture, con l’intervento dell’assessore regionale all’Urbanistica, Politiche abitative e del Mare Pasquale Ciacciarelli; all’economia del mare con l’intervento del presidente della Camera di Commercio Frosinone e Latina Giovanni Acampora. Interverranno tra gli altri, anche il sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, il presidente di Unindustria Angelo Camilli, il vicepresidente di Unindustria con delega alla Trasformazione digitale Alberto Tripi, il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Corrado Savoriti.

Le conclusioni saranno affidate a Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria.