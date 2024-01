ICAR CUPRA a Latina: a Borgo Piave il nuovo garage ufficiale del brand

La ICAR SPA, storica Concessionaria presente sul territorio da 55 anni, ha dato vita a uno spazio esclusivo, un luogo dove il cliente sarà accompagnato con competenza e professionalità alla scelta della propria auto e seguito in tutti i servizi post-vendita. Da oggi, CUPRA entra ufficialmente a far parte dei nostri marchi nella sede di Latina, B.go Piave 93, che diventa uno dei CUPRA Garage ufficiali presenti sul territorio italiano.

La ICAR SPA è stata selezionata per le sue performance e per la lunga esperienza maturata negli anni, rappresentando una realtà che da sempre opera con lo scopo di fare la differenza in termini di qualità e gestione dei servizi riservati ai clienti.

Il nuovo marchio indipendente e con una chiara vocazione sportiva è caratterizzato da modelli che fondono design e stile contemporaneo, innovazioni tecnologiche e alte prestazioni.

Barbara Donati, Titolare della ICAR SPA: “Crediamo fortemente nei valori su cui il marchio CUPRA ha costruito il proprio successo: sportività, passione, innovazione, anticonvenzionalità e spirito indipendente. Abbiamo allestito uno spazio che rappresenti i nuovi modelli e la filosofia del marchio. Nel nostro CUPRA Garage, insieme a CUPRA Formentor, SUV coupé sportivo del brand, e a CUPRA Leon, troviamo anche CUPRA Born, la prima vettura 100% elettrica del marchio, che unisce a un design emozionale, performance a zero emissioni. Non vediamo l’ora di mostrare ai nostri clienti le novità che il brand ha in serbo per il 2024 e il 2025. Ci sentiamo parte della CUPRA Tribe e questo ci rende orgogliosi, fieri e carichi dell’entusiasmo giusto per lavorare nel modo che ci ha contraddistinto negli anni".

Pierantonio Vianello, Direttore del brand CUPRA in Italia: “Il 2023 ha rappresentato per CUPRA un anno di riconferma e di consolidamento del brand a livello mondiale ma anche in Italia, che diventa uno dei principali mercati per il brand. L’anno appena iniziato, il 2024, sarà un anno ricco di novità e puntiamo a continuare a sostenere il trend di crescita, mantenendo la posizione di brand in più rapida crescita in Europa. Per questo sarà fondamentale avere sì nuovi prodotti, che stanno arrivando, ma anche degli imprenditori come ICAR sul territorio, che facciano parte della nostra Tribe e possano insieme a noi contribuire alla crescita”.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito cupra.icarspa.it.