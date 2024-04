Guardia di finanza, concorso per 1.330 allievi marescialli. Come partecipare

Mancano ancora pochi giorni, anche nella provincia di Latina, al termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto dalla guardia di finanza per il reclutamento di 1.330 allievi marescialli (di cui 1.250 per il contingente ordinario e 80 per il contingente di mare) che, al termine della selezione, saranno avviati per l’anno accademico 2024 – 2025 alla frequenza di un corso di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, vale a dire il 6 aprile di quest’anno, abbiano:

- compiuto il 17esimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26esimo anno di età;

- conseguito ovvero siano in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2023/2024 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità), che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute.

Tutti gli altri requisiti specifici possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso reperibile sul portale Concorsi Online del Corpo (https://concorsi.gdf.gov.it), dove è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio.

La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le 12 del 06 aprile 2024, deve essere compilata esclusivamente in via telematica mediante la procedura guidata disponibile sul portale concorsi on line all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni ivi riportate.