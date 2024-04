Rizzardi Yachts: ecco “INseven Plus”, il nuovo gioiello dei cantieri di Sabaudia

Sarà presentato in esclusiva alla fiera di Palma di Maiorca alla fine del mese di aprile il modello “INseven Plus”, il nuovo gioiello della linea “In” pensato, progettato e realizzato nei cantieri di Sabaudia.

La linea “In” di Rizzardi Yachts si arricchisce così di questo portentoso 75’ che rappresenterà la punta di diamante della gamma che incarna la massima espressione del dna sportivo Rizzardi, sapientemente reinterpretato con imbarcazioni in accattivanti versioni sporty-chic, dai look decisamente contemporanei, estremamente performanti e confortevoli. “Continua così a crescere il successo della linea In, della quale sono state prodotte ben 25 imbarcazioni in quattro anni - spiegano dall’azienda pontina -. ‘InSeven Plus’ sarà uno yacht dotato di soluzioni tecnologiche di ultima generazione che consolida la posizione di mercato del cantiere sui grandi open, segmento che da sempre ha reso il gruppo Rizzardi protagonista sulla scena internazionale. Il nuovo progetto si rifà, infatti, ai grandi open hard-top Infive e Insix con accesso sottocoperta attraverso una grande porta vetrata che evidenzia un’ampia area contigua tra ambiente esterno ed interno”.

Lo yacht, al cui progetto sta lavorando il Centro Stile e il dipartimento tecnico della Rizzardi Yachts in collaborazione con lo studio Maver design, avrà una lunghezza di circa 24 metri con un baglio di 5,50 metri ed esprimerà in pieno le caratteristiche della linea In; sportività, eleganza e comfort. “Nonostante un design caratterizzato da look aggressivo e linee filanti, aggiungono dall’azienda di Sabaudia - ‘InSeven Plus’ sarà provvisto di spazi calpestabili estesi e di volumetrie interne generose, risultato non scontato per questa tipologia di imbarcazione. Dal punto di vista tecnico, la propulsione del nuovo InSeven Plus sarà affidata alle trasmissioni di superficie che, sostenute dal sistema ‘Auto-Trim’ garantiscono non solo livelli prestazionali d’eccellenza ma anche la planata a bassa velocità. In plancia di comando la manovrabilità sarà affidata al joystick a gestione elettronica per il controllo automatico delle eliche di superficie, così da semplificare la movimentazione dello yacht in fase di ormeggio. Il sistema permetterà anche la funzione di ‘ancoraggio digitale’. Sarà quindi possibile, digitando su apposita pulsantiera, mantenere il posizionamento della barca. Gli interni, come da tradizione del cantiere, saranno personalizzati su richiesta dell’armatore”.

“Siamo un’azienda familiare - afferma Gianfranco Rizzardi, fondatore del gruppo che oggi affianca i figli Corrado e Damiano - una realtà piuttosto rara nel nostro settore e questo continua ad essere il nostro punto di forza. Ci hanno definito la grande sartoria della nautica italiana, per la nostra capacità di realizzare alla perfezione i gusti e i gusti degli armatori. Amo molto questo aspetto perché ci caratterizza. In cantiere si fa continuamente ricerca - aggiunge - a partire dalla navigazione sostenibile, guardiamo sempre all’innovazione e alle tendenze, senza mai dimenticare la peculiarità del nostro brand: saper coniugare eccellenza tecnologica, prestazioni, eleganza e comfort. C’è grande attesa per questo nuovo modello - conclude - sarà un altro gioiello Rizzardi”. L’esemplare n° 1 è stato commissionato da un armatore italiano ed è in fase iniziale di costruzione.