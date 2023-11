Riscaldamento: quando si può accendere?

Potrà sembrare prematuro dato che quest’anno il freddo tarda ad arrivare e l’estate si è prolungata fino a poche settimane fa, ma dato che soprattutto di sera le temperature si abbassano, si comincia a pensare a quando accendere i riscaldamenti. C’è un regolamento ferreo in Italia per l’accensione dei riscaldamenti nelle scuole, negli uffici, nei condomini con riscaldamento centralizzato e altri luoghi pubblici. Dunque quando si potranno accendere i termosifoni?

Regole e date da rispettare

A seconda delle diverse zone climatiche del nostro Paese ci sono diverse date per l’accensione e lo spegnimento dei riscaldamenti, di norma l’arco di tempo è tra il 22 ottobre e il 7 aprile, ma possono esserci delle eccezioni in base alle condizioni meteorologiche. Ci sono anche delle regole da rispettare per non incorrere in sanzioni che potrebbero andare da un minimo di 500 a un massimo di 3mila euro sia per il proprietario, il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio o l’eventuale terzo.

Le temperature non devono superare i 20 gradi, con 2 di tolleranza nelle abitazioni, uffici e scuole, mentre per gli edifici industriali si arriva fino a 18 gradi. Le ore di funzionamento, poi, possono essere distribuite nel corso della giornata (anche non tutte di seguito) in un periodo di tempo che va dalle 5:00 alle 23:00.

In generale, per chi vive in un condominio e ha un sistema di riscaldamento centralizzato, le decisioni spettano alla maggioranza dell’assemblea condominiale.

Quando si accendono i termosifoni nelle varie zone d’Italia

L’Italia è divisa in 6 zone climatiche stabilite in base alla media delle temperature giornaliere. Indicate con le lettere dell’alfabeto, la zona A è quella più calda, mentre la F è quella con climi più rigidi. Latina e la sua provincia fanno parte della zona C pertanto i termosifoni potranno essere accesi massimo per dieci ore al giorno dal 15 novembre al 31 marzo.

• Zona A: comprende le località del Sud e le isole, come Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle. Qui i termosifoni si possono accendere dal 1° dicembre al 15 marzo, con un massimo di sei ore al giorno

• Zona B: rimanendo sempre nel sud Italia, a essere interessate sono le città e le provincie di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, oltre alle calabresi Crotone e Reggio Calabria. Qui i caloriferi entreranno in funzione dal 1° dicembre al 31 marzo per un massimo di otto ore al giorno

• Zona C: rientrano le province di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Benevento, Salerno, Napoli, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Sassari, Oristano, Cagliari, Imperia, Latina e Ragusa. I termosifoni potranno essere accesi massimo per dieci ore al giorno dal 15 novembre al 31 marzo

• Zona D: interessa soprattutto le zone del centro Italia come: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Massa Carrara, Livorno, Grosseto, Lucca, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato, Siena, Teramo, Pescara, Chieti, Genova, La Spezia, Savona, Roma, Viterbo, Avellino, Caltanissetta, Foggia, Forlì, Isernia, Matera, Nuoro, Terni e Vibo Valentia. Qui si potrà accendere il riscaldamento dal 1° novembre al 15 aprile per un massimo di dodici ore al giorno

• Zona E: le città si trovano nel centro nord Italia e in particolare sono Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Lecco, Milano, Varese, Sondrio, Pavia, Bologna, Ferrara, Piacenza, Modena, Parma, Ravenna, Rimini, Reggio Emilia, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Rieti, Frosinone, Bolzano, Campobasso, Enna, L’Aquila, Perugia, Potenza, Arezzo. I caloriferi potranno entrare in funzione per un massimo di 14 ore al giorno dal 15 ottobre al 15 aprile

• Zona F: in questa fascia sono stati inclusi i comuni più freddi come Cuneo, Belluno e Trento. In questo caso non ci sono limitazioni per quanto riguarda le ore di accensione e i mesi, perché possono essere accesi anche tutto l’anno