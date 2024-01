Come si richiede il cambio di residenza a Latina

Quando ci si trasferisce, anche solo all’interno dello stesso Comune, occorre richiedere il cambio di residenza. È una procedura obbligatoria che si può effettuare seguendo diverse modalità, alcune molto semplici e veloci.

Nel comune di Latina si può richiede in ben quattro modi diversi:

• Cambio di residenza online

• Dichiarazione via email

• Dichiarazione allo sportello

• Dichiarazione per raccomandata

Come si fa il cambio di residenza online

Per chi è in possesso di CIE (carta d’identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi) o SPID (sistema pubblico identità digitale) può inviare la richiesta del cambio di residenza in maniera molto semplice accedendo al portale ANPR nell’area dedicata ai “Servizi al cittadino” e seguire le indicazioni compilando il form. La domanda sarà lavorata presso gli uffici dell’Anagrafe Comunale inviando conferme e aggiornamenti ai contatti riferiti. Nel giro di un massimo di 45 giorni la pratica sarà evasa e la residenza cambiata a partire dalla data di inoltro della domanda.

Cambio di residenza via email

Questa modalità è consentita solo se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

• che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice;

• che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;

• che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

• che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione.

A seconda della provenienza c’è un preciso indirizzo email a cui rivolgersi, inserire l’indirizzo sbagliato potrebbe comportare un allungamento dei tempi di evasione della pratica.

protocollo@pec.comune.latina.it per chi proviene da un altro Comune o dall’estero

variazioniindirizzo@comune.latina.it per i cambi di residenza all’interno di Latina

cancellazionianagrafiche@comune.latina.it per inoltrare le richieste di cancellazione da parte di altri Comuni

Cambio di residenza allo sportello

Per effettuare il cambio di residenza di persona è possibile recarsi presso gli Uffici dell’Anagrafe Comunale in via Ezio, 36, prendendo appuntamento tramite l’App CePosto per iOS o Android (scarica qui) o accedere al Servizio di prenotazione per i servizi demografici a questo link.

Cambio di residenza tramite raccomandata

Un’altra delle modalità per inoltrare la domanda per cambiare residenza è inviando i moduli richiesti e le copie del documento d’identità al seguente indirizzo Comune di Latina – Ufficio Iscrizioni anagrafiche – via Ezio, 36 – 04100 LATINA.

Quali documenti presentare

Indipendentemente dalle modalità con le quali si vuole effettuare il cambio di residenza la domanda dovrà essere corredata da una serie di documenti compilati (scaricabili a questo link):

• Dichiarazione di residenza – Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela

• Copia del documento d’identità del richiedente;

• Eventuale copia del documento di identità delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo;

• Titolo di occupazione dell’alloggio (es: rogito, contratto di locazione, ecc) oppure la dichiarazione sostitutive di atto di notorietà, Allegato 1, debitamente compilata;

• Chi proviene da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

• Chi proviene da uno Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A)

• Chi proviene da uno Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).