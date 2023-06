Come scegliere o cambiare medico di base a Latina e in provincia?

In Italia, secondo quanto previsto dal Sistema Sanitario Nazionale, ogni cittadino dai 14 anni in su ha diritto a riceve assistenza gratuita da un medico di base iscritto agli elenchi del S.S.N. gestiti dalle ASL di competenza di ciascun comune e distretto del Paese.

Il medico di base svolge un ruolo fondamentale in caso di malattia, nel caso di prescrizioni di farmaci e visite specialistiche, check up generali, o semplicemente per redigere certificati da presentare a lavoro e similari. È importante ponderare attentamente la scelta del medico, considerando vari fattori, oltre la competenza, la posizione del proprio studio e gli orari di ricevimento pazienti.

Elenco medici di base

Nel caso non si conoscano medici di fiducia, o il medico che ci è stato consigliato non ha più la possibilità di prendere in carico nuovi assistiti perché ha raggiunto il limite massimo di pazienti, è possibile cercare dei nominativi di medici iscritti alle liste del proprio distretto ASL sul portale Salute Lazio. Sul portare del Sistema Sanitario Regionale, inserendo il proprio distretto di appartenenza, si può consultare non solo l’elenco dei medici con i dati relativi agli orari di studio e contatti ma anche sapere se è possibile richiedere le loro prestazioni, magari in virtù del fatto che è medico di un vostro famigliare più prossimo (Assegnazione in deroga per ricongiungimento famigliare).

Scelta del medico di base

Per rendere effettiva la scelta del medico si possono seguire tre modalità:

- accedere tramite Spid al proprio fascicolo sanitario e cliccare su Scelta del medico e avviare la semplice procedura on line, l’assegnazione è istantanea.

- recarsi presso gli uffici scelta/revoca del Distretto sociosanitario dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza, in questo caso bisognerà munirsi della fotocopia di un documento d’identità valido e della tessera sanitaria e in caso di scelta/revoca del medico per un famigliare, occorre consegnare anche una delega firmata. Qui si potrà compilare un documento, che si trova anche on line e scegliere il medico che verrà prontamente assegnato. A Latina bisogna recarsi presso la sede in Piazza Celli, 8/Via Cesare Battisti,50 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Prima di recarsi negli uffici è sempre bene accertarsi che non ci siano stati cambi di orari, aperture/chiusure straordinarie chiamando il numero 0773/6556010.

- via email inviando un messaggio all’indirizzo sceltamedico.distretto2@ausl.latina.it e sceltamedico.distretto3@ausl.latina.it per i residenti a Latina,sceltamedico.distretto1@ausl.latina.it sede di Aprilia, sceltamedico.cisterna@ausl.latina.it sede di Cisterna, sceltamedico.cori@ausl.latina.it sede di Cori,sceltamedico.areaso@ausl.latina.it per i comuni di Terracina, Fondi, Gaeta, Formia, Minturno e Santi Cosma e Damiano; sceltamedico.areaso@ausl.latina.it per Ponza e Ventotene. L’email dovrà essere corredata di documento di identità in corso di validità, tessera sanitaria e modulo compilato. Una volta inviata l’email bisognerà attendere una risposta di conferma di avvenuta assegnazione del medico.

Revoca del medico e scelta del medico

Se si ha già un medico di base ma si decide di cambiare è possibile effettuare la revoca con le stesse modalità con le quali si sceglie il medico.

- Tramite Spid una volta entrati nel proprio fascicolo sanitario sarà sufficiente cliccare su revoca medico e poi procedere all’assegnazione del nuovo dottore.

- Recandosi presso gli uffici preposti occorrerà richiedere il modulo di revoca e assegnazione nuovo medico da corredare sempre di fotocopia di documento e tessera sanitaria ed eventuale delega dei famigliari.

- via email con le stesse modalità della scelta, cambia solo il modulo di revoca.