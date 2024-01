Come si diventa scrutatori di seggio?

Tutti i cittadini maggiorenni sanno che nel momento in cui ci si reca a votare, ci sono delle persone preposte al controllo dell’identità dei votanti e che controllano che la procedura si svolga correttamente, si tratta degli scrutatori. Lo scrutatore fa parte dell’ufficio che si insedia presso le sezioni elettorali quando ci sono le elezioni. Ogni seggio elettorale è composto da un numero di scrutatori che varia da 2 fino ad arrivare a 4 e lavorano insieme al segretario e al presidente del seggio. È una mansione molto delicata e di responsabilità, per questo viene retribuita anche se si tratta di pochi giorni lavorativi.

Cosa fa uno scrutatore?

Lo scrutatore ha una serie di mansioni da eseguire scrupolosamente:

Prima del voto

• assiste il presidente di seggio

• appone la propria firma sulle schede elettorali della sezione

• Prepara il materiale che serve per votare

Durante il voto

• Identifica ogni elettore che si reca a votare presso la sezione elettorale

• compila il registro degli elettori con il numero del documento d'identità (controllando che sia valido) e il numero della tessera elettorale del votante

• vidima la tessera elettorale

• certificare che l'elettore abbia votato

a votazioni concluse

• partecipa allo spoglio delle schede;

• redige le tabelle di scrutinio;

• assiste il presidente e il segretario nella formazione dei plichi contenenti le schede, i verbali e gli altri atti relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.

Chi può diventare scrutatore?

Per diventare scrutatori occorre iscriversi all’elenco delle persone idonee che sono interessate a ricoprire questo ruolo e svolgere le funzioni obbligatorie all’interno del seggio elettorale. Ogni Comune ha il suo albo degli scrutatori che viene aggiornato ogni anno. Inoltrare la domanda è semplice e gratuito e va fatto una volta sola, poi si risulta sempre iscritti all’elenco degli scrutatori a meno che non si decida di cancellarsi. Per essere ritenuti idonei è sufficiente essere cittadini italiani, essere iscritti nelle liste elettorali del Comune e avere assolto agli obblighi scolastici.

Chi non può diventare scrutatore?

Non proprio tutti possono diventare scrutatori elettorali, sono esclusi per legge le persone che risultano essere: dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti, gli appartenenti a Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Come si inoltra la domanda?

La domanda per essere iscritti nell’albo degli scrutatori può essere consegnata a mano presso l’Ufficio Elettorale del Comune, a Latina in via Ezio 36, oppure via email agli indirizzi elettorale@comune.latina.it, elettorale@pec.comune.latina.it o tramite raccomandata all’indirizzo Ufficio Elettorale – via Ezio n.36 – 04100 Latina. È possibile scaricare qui il modulo da compilare, o ritirarlo presso l’Ufficio Elettorale, al quale va allegata la fotocopia del documento di identità. Ci si può iscrivere dal 1° al 30 novembre di ogni anno. Una volta iscritti, eventuali cambi di residenza e domicilio saranno automaticamente aggiornati senza dover fare ulteriori comunicazioni a meno che non si cambi Comune, in quel caso la domanda andrà inoltrata al nuovo Comune in cui si risiede.

Come vengono nominati gli scrutatori?

Dai 25 ai 20 giorni prima delle votazioni, la Commissione elettorale comunale indice un’adunanza pubblica per svolgere una serie di importanti step:

• nominare gli scrutatori necessari, per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori

• creare una graduatoria di ulteriori nominativi, sempre compresi nell'albo, per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento

• nominare ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, se il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non è sufficiente per gli adempimenti ai punti precedenti.

Lo scrutatore che viene incaricato riceve una copia della nomina firmata dal sindaco della propria città e deve obbligatoriamente svolgere le sue mansioni, si può rinunciare all’incarico solo per gravi e giustificati motivi documentabili, da consegnare all’ufficio elettorale entro le 48 ore successive alla ricezione della notifica del Comune.

Come ci si cancella dall’Albo degli scrutatori?

Nel caso non si volesse rimanere iscritti all’Albo degli scrutatori è possibile cancellarsi dalle liste inoltrando una richiesta entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della presentazione della domanda. I moduli possono essere scaricati qui o trovati presso l’ufficio elettorale. La procedura di comunicazione è identica a quella di iscrizione.