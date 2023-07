La carta “Dedicata a te”: chi e come può ritirarla, come utilizzarla

L’iniziativa del Governo per aiutare le famiglie più colpite da questo periodo di inflazione ha preso il via e i Comuni di tutta Italia si sono attivati per comunicare gli elenchi degli aventi diritto selezionati dall’INPS.

Che cos’è la carta “Dedicata a te”?

È una carta dal valore complessivo di 382, 50 euro che verrà consegnata una tantum e distribuita da Poste Italiane. Una prepagata da utilizzare per acquistare generi alimentari di prima necessità anche in più trance, l’importante che il primo acquisto sia effettuato entro il 15 settembre.

Chi ha diritto alla social card?

La lista dei beneficiari della carta Dedicata a Te è stata redatta dall’INPS in base al reddito comunicato tramite il modello ISEE: le famiglie con un reddito inferiore ai 15mila euro l’anno che non ricevono altri sussidi pubblici, come assegni per la povertà, Reddito di Cittadinanza, pensione sociale, disoccupazione, hanno diritto a questa social card. Per sapere i criteri di selezione dei beneficiari è possibile consultare il sito del Ministero dell'Agricoltura.

Come ritirare la carta “Dedicata a Te” a Latina?

Proprio in questi giorni il Comune di Latina ha comunicato gli elenchi degli aventi diritto e un calendario per recarsi presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Latina, Via Duca del Mare, n. 7 – 04100 Latina, per ritirare la comunicazione dell’INPS e le modalità per il ritiro della card presso gli uffici postali.

Le comunicazioni saranno ritirabili dal 27 luglio al 2 agosto nei giorni e negli orari stabiliti secondo un calendario e l’ordine alfabetico.

Chi non potrà seguire il calendario di ritiro potrà recarsi presso i Servizi Sociali il 3 agosto. Chi non può recarsi personalmente a ritirare la comunicazione dell’INPS può delegare qualcun altro, l’importante è che sia munito di atto di delega, copia del documento del delegato e del delegante.

Si ricorda che presso gli uffici degli Servizi Sociali si potrà ritirare solo la comunicazione INPS. La card potrà essere ritirata presso gli uffici postali secondo le modalità comunicate in fase di ritiro della comunicazione INPS.

Come può essere utilizzata la carta?

La carta deve essere attivata entro il 15 settembre: non si devono fare registrazioni, occorre semplicemente fare il primo acquisto. La carta potrà essere utilizzata per acquistare beni alimentari di prima necessità: nell'elenco degli alimenti ammessi ci sono carni, pescato fresco, latte e derivati, uova, oli, prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria, riso, farine, ortaggi, legumi, frutta, alimenti per bambini, lieviti, miele, zuccheri, cioccolato, acque minerali, aceto di vino, caffè, tè, camomilla. Sono esclusi tabacchi, farmaci e per esempio bevande alcoliche. È possibile consultare sul sito del Ministero dell’Agricoltura i negozi che aderiscono all’iniziativa. Oltre a beneficiare dei 382, 50 euro gli intestatari della card si potranno avvalere del 15% di sconto sui prodotti acquistati.