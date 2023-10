Meteo Latina, resiste il caldo anomalo: week end dal sapore estivo per questo inizio di ottobre

Anche “l'Italia sarà interessata dal caldo anomalo, tanto che ci attende un weekend con temperature pomeridiane praticamente da piena estate” a dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Un caldo anomalo che interesserà ancora anche Latina e la provincia pontina, non solo nel fine settimana.

“In particolare - aggiunge l’esperto - entro domenica potremmo tornare a superare picchi di 30-32°C soprattutto su regioni tirreniche e Sardegna, mentre altrove si spazierà comunque tra i 25°C e i 29°C. Ancora una volta gran caldo per il periodo in montagna, con zeri termici abbondantemente superiori ai 4000m che costituiranno un ulteriore duro colpo ai già agonizzanti ghiacciai alpini in un periodo dove invece dovrebbero iniziare a rifiatare. Se di giorno farà oltremodo caldo, chiaramente e per fortuna, almeno nottetempo e al primo mattino le temperature minime si manterranno su valori freschi, salvo poche eccezioni, complici le ore di luce ormai ridotte e il sole più basso sull'orizzonte. Assisteremo dunque a marcate escursioni termiche notte-giorno, anche di 15-20°C”.

“Con tutta probabilità la situazione rimarrà bloccata, almeno sull'Italia, per altri 8-10 giorni. Solo dopo metà mese si potrà sperare in una progressiva erosione dell'anticiclone con ritorno di qualche pioggia a partire dal Nord, ma per una vera svolta bisognerà probabilmente attendere almeno la terza decade del mese”.

Meteo Latina le previsioni per il fine settimana

Quello che ci apprestiamo a vivere sarà quindi un altro fine settimana di caldo quasi estivo. Sabato 7 ottobre, secondo gli esperti di 3bmeteo.com si prevedono “cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata”; la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C mentre i venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. “Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata” si attende poi per domenica 8 ottobre; in lieve aumento la temperatura massima che sarà di 27°C, scende invece la minima prevista di 12°C, mentre i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Ma il caldo, come anche nel resto d’Italia, secondo le tendenze dovrebbe resistere per tutta la prossima settimana ancora.