Meteo Latina, Ferragosto con l’anticiclone africano: le previsioni

Bel tempo e sole splendente: queste le previsioni per il Ferragosto pontino. Come anticipato nei giorni scorsi dagli esperti di 3bmeteo.com, "alta pressione e tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso” stanno caratterizzando questo periodo fino al giorno più atteso dell’estate e proabilmente sarà così almeno fino al 20 del mese.

Come si legge sul sito, in questi giorni a cavallo del 15 agosto, infatti “l’anticiclone africano continua ad intensificarsi e dall'inizio della nuova settimana diverrà sempre più predominante. La prevalente stabilità atmosferica sarà accompagnata infatti da un rialzo delle temperature con il caldo che si farà abbastanza intenso, anche se non raggiungeremo le temperature localmente eccezionali di luglio” assicurano da 3bmeteo.com.

“Un discorso a parte merita l'arco alpino, destinato ad essere lambito dalle code dei fronti atlantici in scorrimento a latitudini più settentrionali, con la formazione di temporali di calore nelle ore pomeridiane e serali. E' atteso tra l'altro lo sconfinamento di alcuni fenomeni dalle Alpi alle pianure piemontesi nella serata di oggi, domenica, con coinvolgimento di Torinese e Cuneese”.

Meteo Latina: le previsioni per Ferragosto

Entrando più nel dettaglio, per quanto riguarda Latina per il giorno di Ferragosto “si prevedono cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata”; la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Attenzione però per l’afa. Così come anche mercoledì 16 agosto quando si attende una giornata “in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino"; in lievissima rialzo le temperature con la massima che potrà raggiungere anche i 32°C, mentre la minima sarà di 21°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest.