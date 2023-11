Meteo Latina, nuova perturbazione atlantica in provincia. Ancora un’allerta in tutto il Lazio

Nuova perturbazione atlantica sulla provincia pontina e sul Lazio: queste le previsioni degli esperti dopo un seppur breve break dal maltempo.

“Dopo una mattinata di giovedì in prevalenza soleggiata ma frizzante, il tempo tornerà rapidamente a peggiorare sul Lazio per l'arrivo dell'ennesima perturbazione atlantica - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -. Piogge e rovesci diffusi avanzeranno dalla costa inoltrandosi poi nell'entroterra specie giovedì sera, per poi protrarsi per tutta la notte su venerdì, quando non escludiamo temporali. Coinvolte tutte le province, tra cui Roma, Viterbo, Frosinone e Latina, con accumuli in genera variabili tra 5 e 25mm, ma punte anche superiori a ridosso dell'Appennino. Seguirà una giornata di venerdì molto instabile con frequenti rovesci e temporali, a tratti anche di forte intensità, specie sull'entroterra. Il tutto accompagnato da venti talora intensi di Libeccio e Ponente, con raffiche di oltre 40-50km/h, specie su litorali, pontino e viterbese”.

Per quanto riguarda il fine settimana, conclude l’esperto, “si prospetta estremamente variabile, con occasione per nuove locali piogge o temporali ma questa volta alternati a maggiori parentesi asciutte e soleggiate. Il clima sarà prettamente autunnale, con neve a tratti fin sotto i 1500-1600m tra venerdì e sabato”.

Allerta meteo nel Lazio

Una nuova allerta meteo è stata quindi diramata nel Lazio. In queste ore il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, giovedì 09 novembre, e per le successive 24-30 ore, si prevedono sul Lazio “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e per criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio, quindi anche compresa la provincia di Latina (come si vede nella tabella in basso).