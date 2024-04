Pasquetta con il maltempo: allerta meteo per la pioggia in tutto il Lazio

Sarà una fine di giornata con la pioggia a Pasquetta anche nella provincia di Latina, come in molte altre zone del Lazio. Tanto che la Protezione civile regionale nelle scorse ore ha emanato una allerta meteo, valida proprio nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 aprile.

Come si legge nell’avviso di condizioni meteo avverse, si prevedono sul Lazio “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati”. Per questo l’agenzia regionale di Protezione civile ha emesso un’allerta gialla valida dal pomeriggio di oggi, 1 aprile 2024, e per le successive 6 ore in tutte le zone di allerta del Lazio.

Meteo Latina: le previsioni

Come prevedono infatti gli esperti di 3bmeteo.com la giornata di Pasquetta è caratterizzata da “cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata”. Per domani invece si annuncia una “giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino”, ma non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C; i venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.