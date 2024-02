Meteo: “L’anticiclone ha le ore contate”. La perturbazione porta pioggia anche nel pontino

Porta pioggia e brutto tempo anche nella provincia di Latina annucniata per queste ore su tutta Italia. A dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.com che hanno fatto una previsione per i prossimi giorni, e fino a tutto il week end, anche per il territorio pontino e il resto del Lazio.

“L’anticiclone ha le ore contate; l'attuale fase stabile e soleggiata lascerà spazio ad un peggioramento le cui prime avvisaglie si faranno largo nella giornata di giovedì quando è atteso un aumento della nuvolosità. Venerdì 23 febbraio sarà in azione la perturbazione che porterà piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco, a partire dalle provincie di Viterbo e Rieti. I fenomeni, localmente anche intensi, tenderanno ad estendersi alle province di Roma, Latina e Frosinone. Le precipitazioni più persistenti sono attese sulle zone a ridosso dell’Appennino con accumuli fino a 60-80mm. In tal frangente rinforzeranno nettamente i venti dai quadranti meridionali e i mari risulteranno molto mossi o agitati, specie tra le province di Latina e Roma dove non si escludono delle mareggiate. Le temperature massime si abbasseranno, allineandosi grosso modo a quelle tipiche per il periodo. La neve tornerà sulle cime più alte dell’Appennino in calo fin verso i 1300m entro sera”.

Ma per i meteorologi già da sabato 24 febbraio la perturbazione si sarà allontanata verso sud “e ci saranno ampie zone di sereno con fasi più asciutte; non mancherà, tuttavia, la possibilità per delle precipitazioni a carattere irregolare nella regione nella seconda parte del giorno. I venti saranno moderati in prevalenza da Sud Ovest, i mari risulteranno fino a molto mossi”. Domenica 25 febbraio, infine, sarà una giornata all’insegna della variabilità con qualche isolato fenomeno in attenuazione; temperature massime non oltre i 13-15°C. Venti moderati in rotazione a Nord Ovest.