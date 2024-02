Meteo: “Arriva la burrasca di Carnevale”. Cambia tutto e torna la pioggia anche in provincia di Latina

“Arriva la burrasca di Carnevale con pioggia, forte vento e neve sulle Alpi”: gli esperti di 3bmeteo.com annunciano un cambio delle condizioni meteo che nei prossimi giorni interesserà tutto il Paese, anche la provincia di Latina e il resto del Lazio. “Dopo tanti giorni di strapotere anticiclonico, le cose stanno finalmente per cambiare – conferma il meteorologo Edoardo Ferrara -. Fino a Giovedì grasso poche novità sebbene si manifesteranno i primi segni di cedimento dell’alta pressione. Le temperature si manterranno ancora sopra le medie del periodo, specie in montagna, lungo il versante adriatico e al Sud”. Ma “giungono ulteriori conferme su un importante cambiamento delle condizioni meteo da venerdì 9 febbraio, quando arriverà una intensa perturbazione atlantica dopo tanto tempo, che ci interesserà peraltro anche nel weekend” avverte l'esperto di 3bmeteo.com. Una perturbazione che, come detto interesserà anche il Lazio.

Meteo Lazio: le previsioni per la settimana di Carnevale

“Continua sul Lazio questa parentesi di tempo nuvoloso ma stabile con temperature sopra la media, seppur con i primi segnali di un lento ma progressivo cedimento dell'alta pressione - spiega più nel dettaglio Francesco Del Francia di 3bmeteo.com -. Ritroveremo nuovamente diffusa nuvolosità di tipo medio-basso che andrà ad offuscare il cielo, in particolare nelle giornate di martedì e giovedì. Tale nuvolosità sarà più compatta nelle ore più fredde del giorno e accompagnata da foschie dense verso le coste e da banchi di nebbia specie nelle vallate della provincia di Viterbo, Rieti e Frosinone.

La giornata con nubi più frastagliate o di tipo medio-alto che potrebbero lasciar spazio a qualche occhiata di sole in più sembrerebbe quella di mercoledì 7 febbraio, specie tra le province di Roma, Rieti e Frosinone. Giovedì grasso ancora con nuvolosità ben presente o irregolare, compatta nelle ore più fredde del giorno, alternata a qualche temporaneo squarcio assolato pomeridiano, più probabile sulle zone occidentali. Tra l’8 sera e il 9 febbraio noteremo un primo generale rinforzo dei venti meridionali, con raffiche sino a forti specie sulle coste viterbesi e romane”.

Dal 10 febbraio cambia tutto

Ma dal fine settimana cambia tutto. “Un cambiamento del tempo è atteso nel corso di sabato 10 febbraio - aggiunge ancora Del Francia - con il ritorno delle piogge un po' su tutta la regione. Piogge diffuse, con ogni probabilità, previste anche durante domenica 11 con possibilità di fenomeni puntualmente forti o a carattere temporalesco, con particolare riguardo alle aree occidentali, al basso Lazio e quindi alle province di Roma, Latina e Frosinone. Attenzione ai forti venti meridionali in ulteriore incremento tra il 9 sera e l’11 febbraio, questo specie sulle aree costiere e occidentali, con raffiche anche superiori ai 75 km/h localmente”.