Meteo Latina, le previsioni per il 25 aprile

Archiviato il weekend si guarda al 25 aprile che chiude il primo dei due ponti che regalano qualche giorno di riposo in più - il prossimo sarà quello del primo maggio -. E in tanti si interrogano sulle condizioni meteo per approfittare del giorno di festa.

Dopo un aprile decisamente piovoso e caratterizzato da temperature al di sotto delle medie stagionali, arrivano buone notizie.

Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com, infatti, per la Festa della Liberazione si attende a Latina una “giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino”; non sono previste comunque piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, mentre i “venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest”.