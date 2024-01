Meteo, cambia tutto con il week end dell’Epifania. Le previsioni per Latina e il Lazio

“Brusco cambiamento del tempo atteso entro il week end attraverso una intensa perturbazione invernale”: queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com per il week end dell’Epifania. “Le umide e miti correnti che interessano la nostra Penisola lasceranno spazio all’arrivo di venti più freddi dall’Artico che, nel weekend dell’Epifania, riporteranno l’inverno sull’Italia con pioggia e neve sui rilievi - dichiara il meteorologo Francesco Nucera -. Si tratterà della prima irruzione di aria fredda di questo 2024 e che metterà fine a questo prolungato periodo caratterizzato da temperature sopra la media”.

Meteo Latina e Lazio: le previsioni per il fine settimana dell’Epifania

Entrando più nello specifico vediamo come sarà la situazione nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. “Venerdì 5 gennaio ritroveremo molte nubi ovunque con prime deboli piogge dal pomeriggio sulle province di Viterbo, Roma e Rieti, più asciutto altrove -spiega il meteorologo Francesco Del Francia -. Venti moderati/forti di Scirocco sulle province di Latina, Roma e Viterbo, forti lungo le coste con raffiche sui 40-65 km/h. Temperature massime in pianura sui 14-16°C”.

Sarà poi un’Epifania “con tempo piovoso su buona parte del Lazio, seppur con temporanee brevi pause asciutte; maggiormente colpiti, con fenomeni anche a carattere di rovescio o breve temporale, i comparti occidentali della regione e il viterbese. Migliora dal tardo pomeriggio-sera. Ventilazione debole nell'entroterra, più sostenuta su coste e provincia di Latina. Valori massimi in lieve calo nelle zone maggiormente bersagliate dalle piogge”. Per quanto riguarda i giorni successivi, infine, si prevede un “progressivo arrivo di aria più fredda di estrazione artica, con valori massimi in netto calo specie tra 9 e 10 gennaio e venti in rotazione da Nord / Nord-Est. Inutile avventurarsi in ulteriori considerazioni, dato l'elevato scarto temporale, vi consigliamo di restare aggiornati sulle nostre piattaforme”.