Meteo Latina: ancora sole poi una nuova perturbazione: cosa cambia nel weekend del Primo maggio

Giorni contati per il bel tempo anche nel Lazio e nella provincia pontina: l’anticiclone sarà ben saldo fino a venerdì compreso, ma in progressivo indebolimento nel corso della giornata di sabato per l'avanzare di una perturbazione che porterà piogge diffuse e rovesci nelle giornate di domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio.

Queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com per il lungo fine settimana della festa dei lavoratori in tutta la regione.

Quella di venerdì 28 aprile, come spiega il meteorologo Stefano Ghisu, "sarà una giornata con tempo stabile, tra sole e nubi alte irregolari, in ispessimento nel tardo pomeriggio a partire da Viterbese e Romano. Temperature massime entro 21-25°C”. Sabato 29 aprile sarà invece “caratterizzato da un progressivo aumento della nuvolosità, spesso compatta, con possibilità di deboli e brevi precipitazioni entro pomeriggio su Viterbese, Valle del Tevere, Reatino e isolatamente sul comparto appenninico del Frusinate. Temperature massime entro 20-23°C. Previsto un peggioramento delle condizioni meteo nel corso di domenica 30 aprile, con piogge diffuse entro sera su buona parte della regione; precipitazioni più frequenti e intense sulle aree interne e lungo l'Appennino, anche a carattere di rovescio su Viterbese, Reatino, Frusinate e settori Est della Provincia di Roma. Piogge più contenute sul Pontino”. I venti, aggiunge ancora l’esperto, saranno “a tratti moderati da Sud-Sudest e temperature massime entro 21-23°C. Primo maggio instabile o spiccatamente instabile, con piogge e locali rovesci anche a carattere temporalesco. Clima più fresco, con temperature massime entro 17-20°C e venti moderati di direzione variabile”.

Meteo Latina: le previsioni per il lungo fine settimana del primo maggio

Previsioni che grosso modo valgono anche per la provincia pontina, dove l’attesa perturbazione invierà a farsi sentire dalla giornata di domenica 30 aprile. Quella di venerdì 28 aprile a Latina sarà una giornata in cui si attendono “cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi” con una temperatura massima di 22°C e la minima di 11°; sabato come prevedono gli esperti di 3bmeteo.com nubi sparse si alterneranno a schiarite per l'intera giornata con temperature stabili. “Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata”: sono invece le previsioni per domenica in cui la colonnina di mercurio non subirà garni variazioni (22°C la massima e 13° la minima). Peggiorano, invece, le condizioni nel giorno della festa dei lavoratori con cielo “molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco”; la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C.