Meteo Latina e Lazio, nuova perturbazione atlantica. Più freddo dal week end

“Nei prossimi giorni è previsto un progressivo peggioramento delle condizioni meteo sul Lazio complice l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge diffuse, un rinforzo dei venti e un deciso aumento delle temperature”: sono queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com in riferimento alla settimana in corso nella provincia di Latina e in tutto il resto della regione.

A tratteggiare il quadro della situazione è il meteorologo Stefano Ghisu. La giornata di domani, martedì 16 gennaio, sarà caratterizzata “da tempo variabile sulla regione, con nuvolosità irregolare e in progressivo aumento dal primo pomeriggio a partire dal medio-basso Lazio, dove si prevedono precipitazioni sparse prevalentemente deboli e intermittenti. Più asciutto in serata, salvo residui piovaschi lungo l’Appennino”. Per mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio si attende vincere un “tempo instabile con piogge diffuse su tutto il territorio, localmente a carattere di rovescio, più frequenti e intense sull'entroterra e lungo l'Appennino. Fenomeni che risulteranno a carattere intermittente e al più di intensità moderata su viterbese, territorio romano e pontino, mentre saranno più frequenti e intensi su appenniniche e preappenniniche di reatino e frusinate. Venti in rinforzo da Sud-Sudest, con locali forti raffiche lungo le aree costiere e sul medio-alto Lazio, tra romano e viterbese”.

Per quanto riguarda le temperature, aggiunge il meteorologo Ghisu, saranno “in deciso aumento, con quota neve in rialzo oltre i 2000m. Andrà meglio nel weekend, quando le correnti ruoteranno dai quadranti nordorientali, con tempo stabile e clima più freddo”.