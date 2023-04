Meteo a Latina e provincia: le previsioni per la settimana che precede la Pasqua

Pioggia e freddo: questo il clima che caratterizzerà i giorni di avvicinamento a Pasqua anche a Latina e nella provincia pontina. Le previsioni sono del meteorologo di 3bmeteo.com Stefano Ghisu. I prossimi giorni, spiega l’esperto, saranno “caratterizzati dal transito di fredde correnti di estrazione artico-continentale, complici di un progressivo peggioramento su parte dell'Italia, contestualmente ad un forte calo delle temperature e ad un netto rinforzo dei venti dai quadranti Nordest”.

Mateo a Latina e nel Lazio

“Sul Lazio - prosegue Ghisu - noteremo un mercoledì instabile con piogge intermittenti localmente a carattere di rovescio o temporale, in un contesto climatico invernale. Precipitazioni previste su gran parte del territorio, in particolare entro il mattino su Viterbese, Valle del Tevere e Reatino, mentre sul territorio di Roma ritroveremo piogge a tratti nel corso della giornata; più frequenti tra pomeriggio e sera su Latina e Frosinone. Clima freddo, con nevicate a partire dai 600-800m entro il mattino, qualche fiocco coreografico sin verso i 400-500m sul viterbese. Giovedì stabile e in prevalenza soleggiato, salvo annuvolamenti sul basso Lazio, associati a qualche isolato piovasco nel pomeriggio. Clima freddo nottetempo ed al mattino. Venerdì inizialmente soleggiato, segue un graduale peggioramento per l'avanzare di nuova perturbazione, con aumento della nuvolosità dal pomeriggio e prime possibili piogge in serata sul viterbese”.

Il fine settimana di Pasqua

Uno sguardo ora al fine settimana di Pasqua. Sarà un sabato, conclude l'esperto, “a tratti instabile, almeno nella prima parte, con piogge sparse e qualche rovescio” mentre la tendenza per Pasqua e Pasquetta è ancora incerta: “le giornate dovrebbero presentarsi variabili, tra sole e nuvolosità irregolare, con instabilità pomeridiana associata a locali acquazzoni più probabile nell'entroterra e lungo l’Appennino".