Un’area fitness al parco di Monticchio

Dopo la realizzazione della prima area fitness all’aperto nel parco pubblico di Pontenuovo, a Sermoneta, nell’ambito del progetto “sport nei parchi”, l’amministrazione guidata dalla sindaca Giuseppina Giovannoli ha ottenuto un finanziamento per realizzare una seconda palestra a cielo aperto, questa volta nel parco pubblico di Monticchio.

Sono stati affidati i lavori per la realizzazione dell’area alle spalle del centro civico in cui verranno installati i macchinari per la ginnastica, a disposizione della popolazione gratuitamente, e nel contempo si provvederà al rifacimento della recinzione del campetto di calcio a 5 presente sempre nell’area del parco, per migliorare la fruibilità del campetto stesso da parte di adulti e bambini.

“Il progetto - spiegano dal Comune - è frutto di un finanziamento chiesto e ottenuto dall’amministrazione e promosso da Sport e Salute spa – società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita – in collaborazione con Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani, con una quota parte a carico del bilancio comunale, che darà dunque vita a una nuova area sportiva all’aperto presso il parco di piazza Antonio Rosa”. L'obiettivo è quello di promuovere il benessere attraverso il movimento nei giardini pubblici, parchi e aree urbane. Un servizio alla cittadinanza per poter praticare sport in natura gratuitamente e senza limiti di età.

“Vogliamo favorire il diritto di tutti allo sport - spiega l'assessore allo sport Giuseppe Corelli -. Sport nei parchi aggiungerà valore all’idea di promozione dell'attività sportiva che stiamo portando avanti insieme a tutte le associazioni sportive che operano sul nostro territorio, favorendo la partecipazione di centinaia di bambini e ragazzi, e che vedrà un investimento nei prossimi mesi anche per il centro polisportivo di Le Prata”.

Nel contempo, sono stati stanziati i fondi per lo smontaggio di un gazebo nell’area verde di Sermoneta Scalo, conosciuto come “ex Scarabeo”, per poterlo rendere nuovamente fruibile al pubblico. Il parco sarà gestito dal Comitato Caracupa di Sermoneta Scalo, che nelle scorse settimane ha sottoscritto la convenzione con il Comune. Un passaggio che consentirà a breve di rendere quell’area verde incastonata nella borgata fruibile da tutti, grandi e piccoli, compresi gli studenti dei plessi di Sermoneta Scalo.

Con l’assestamento di bilancio approvato nell’ultimo consiglio comunale di luglio, infine, l’amministrazione ha stanziato i fondi per la riqualificazione del parco di “Campo vecchio” al centro storico, che potrà quindi tornare a breve a disposizione dei ragazzi e di tutta la comunità.