Oltre 66milioni di euro per la Roma-Latina, Tiero: “Bene la Regione. Ora accelerare sui cantieri”

“Bene la delibera della Regione Lazio sulla variazione di bilancio con oltre 66 milioni di euro per la messa in opera e definizione dell’autostrada Roma-Latina, ma ora accelerare sull’apertura dei cantieri”: a parlare è Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI e presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, dopo l’approvazione del provvedimento da parte della giunta.

“Faccio un ringraziamento particolare all'assessore Giancarlo Righini, che ha portato avanti la variazione di bilancio su proposta dell'assessore competente Manuela Rinaldi. Si tratta di un provvedimento approvato attraverso una variazione di bilancio per il triennio 2023-2025. A partire dall’intervento bandiera di immediato avvio dei lavori denominato ‘Opere complementari Deliberazione Giunta n. 271 del 08/06/2023 alla Roma Latina’”.

Intervento che, aggiunge ancora il consigliere regionale pontino, prevede “l’adeguamento di viabilità esistenti o di nuova realizzazione, come di seguito specificato:

- via Apriliana: adeguamento di una viabilità esistente, localizzata nel Comune di Aprilia, per una estensione di circa 5,217 km mediante adeguamento della sezione stradale attuale, realizzazione di marciapiedi e di pubblica illuminazione;

- via Foce Verde: adeguamento della viabilità esistente, localizzata nel Comune di Latina, per una estensione di circa 8,500 km mediante adeguamento della sezione stradale attuale, realizzazione di marciapiedi e di pubblica illuminazione;

- tangenziale di Latina: realizzazione di un nuovo tracciato stradale di estensione circa 12,454 km con sezione tipo a quattro corsie regolata da intersezioni a rotatorie”.

Un passo in avanti questo per la realizzazione dell’opera annunciata per decenni. “L’obiettivo adesso - va avanti ancora Tiero - è sbloccare i cantieri e tagliare la burocrazia, a servizio delle collettività locali. Si tratta di una grande opera non più rinviabile e di vitale importanza per le comunità che mi onoro di rappresentare. L’attuale strada statale Pontina non è più adeguata a sostenere il carico di traffico a cui è sottoposta soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Il ritardo accumulato tra corsi e ricorsi, polemiche a volte strumentali, si è tradotto in una ferita aperta nel tessuto imprenditoriale di una Regione, come il Lazio, e di una provincia, come quella di Latina, rimasta ai margini delle grandi reti autostradali. Dunque, è l’ora di passare dalle parole ai fatti. Numerose aziende e centinaia di migliaia di cittadini meritano risposte risolutive ed immediate”.