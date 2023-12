VIDEO | Latina tra le 10 finaliste per essere Capitale della Cultura 2026, Celentano: “Grande soddisfazione”

“Una grande soddisfazione”: con queste parole la sindaca Matilde Celentano commenta la notizia, arrivata proprio pochi minuti prima dal Ministero della Cultura, dell’inclusione di Latina tra le 10 finaliste che aspirano a diventare Capitale della Cultura 2026.

“Siamo sulla strada giusta. E’ la dimostrazione che il lavoro fatto con la serie di eventi che abbiamo messo in atto per ‘CantiereLatina26’ sta funzionando”.

Ora inizia la terza fase con la proclamazione delle 10 finaliste, tra cui per la provincia pontina figura anche Gaeta. “Adesso inizia il lavoro più duro e ci dovremmo impegnare. Ma io sono già contenta di questo primo risultato perché da 26 candidatire iniziali a essere tra le prime 10 è già un grande obiettivo che abbiamo raggiunto”.

Latina aveva presentato la sua candidatura con il progetto “Bonum facere”; la sua audizione è stata fissata per il 4 marzo. "E’ un progetto al quale ho creduto fermamente, insieme all’assessore Annalisa Muzio, sin dai primi giorni d’insediamento - ha aggiunto la prima cittadina -. Il risultato è frutto dello straordinario lavoro che abbiamo affidato all’architetto Daniela Cavallo, dell’agenzia PG&W, che in pochissimi giorni è riuscita a svelare le unicità di Latina in un dossier che si è rivelato strategico ai fini del concorso e non solo. Perché, come abbiamo sempre sostenuto, il lavoro dell’architetto Cavallo è una guida preziosa per la crescita culturale della città, sulla quale l’amministrazione comunale che rappresento sta investendo moltissimo. Sono anche lieta – ha aggiunto Celentano – per il risultato raggiunto dalla città di Gaeta, segno inequivocabile delle potenzialità che la nostra provincia è in grado di esprimere”.



“Sono convinta – ha affermato Celentano – che faremo una bellissima figura anche il 4 marzo. E ora diamoci da fare tutti. Abbiamo un cantiere in fermento, quello di Latina26, per sostenere fino all’ultimo giorno utile il progetto di candidatura. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i partner di questa avventura iniziata insieme agli Ordini degli architetti di Latina e Verona, con l’università Sapienza, e proseguita con l’adesione di un centinaio di enti ed associazioni. Un affascinante viaggio che ci ha fatto amare ancora di più la nostra città, Latina”, ha concluso la sindaca.

“Latina c’è. Ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato e abbiamo portato la nostra città in finale. 'Latina Capitale della Cultura' è stata una scommessa su cui abbiamo puntato sin dal primo giorno, con tutto il nostro entusiasmo e la nostra passione, al di là di ogni scetticismo - ha aggiunto l’assessora all’Urbanistica Annalisa Muzio -. Abbiamo fatto sinergia e rete, coinvolgendo tantissimi cittadini, le altre istituzioni, le associazioni e i partner privati. Una candidatura che ha avuto il sostegno, solo per citare alcuni dei partner, della rettrice della Sapienza, del presidente della Regione Rocca e di Gerardo Stefanelli, il presidente della Provincia. Una cabina di regia che ci ha emozionato, in ogni fase, ed oggi in maniera particolare. La stesura del dossier ‘Latina Bonum Facere’ e l’apertura del CantiereLatina26 ha coinvolto tutti i consiglieri comunali, al quale va un plauso e un ringraziamento, e ci ha consentito di fare squadra senza colori politici, nel solo segno della cultura, per cogliere questa opportunità con l’obiettivo di migliorare l’offerta culturale con ricadute positive sull’intero territorio. Arriva, ora, la sfida più grande in attesa delle audizioni pubbliche di marzo. Latina continuerà ancora con più determinazione il percorso già avviato e, grazie all’entusiasmo dei cittadini, avrà la carica giusta per puntare al riconoscimento più alto. Uno speciale ringraziamento al nostro Sindaco, che è stata da subito pronta ad ingaggiare questa sfida insieme a me e a tutta la giunta, agli uffici e all’architetto Daniela Cavallo per l’ottimo lavoro fatto” ha poi concluso Muzio.



A farle eco Daniela Cavallo, direttrice del progetto “Latina candidata Capitale Italiana della Cultura 2026”. “E’ una notizia straordinaria - ha commentato -. Sei mesi fa se avessero detto che Latina sarebbe stata tra le dieci finaliste, non ci avrebbe creduto nessuno. È un risultato incredibile: oggi siamo tra le dieci città italiane che potrebbero diventare la Capitale della Cultura. È una vittoria a prescindere da quello che avverrà, che conferma un grande lavoro fatto sul dossier presentato al Ministero in soli due mesi. Un lavoro non banale e unico nel metodo, possibile grazie alla partecipazione attiva di tutto il territorio. Adesso la città deve giocarsi con le unghie e con i denti la possibilità di raggiungere il titolo. Bisognerà accogliere le persone che vorranno venire a visitare questa città-territorio che va dai monti al mare, riuscendo ad essere all’altezza dell’immaginario collettivo che ora si è costruito. È una nuova sfida che inizia, la più grande”. Queste le parole di Daniela Cavallo, direttrice del progetto 'Latina candidata Capitale Italiana della Cultura 2026'.



