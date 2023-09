Passo in avanti a Latina per la realizzazione della Casa della Musica

Novità per la Casa della Musica di Latina. Ad annunciarle l’assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco Massimiliano Carnevale.

“Diventa finalmente concreto il progetto di realizzazione della Casa della Musica e delle Arti, opera dal valore di 3,5 milioni attesa a Latina da anni”, ha detto Carnevale rendendo noto che lo scorso 25 settembre, in seguito a espletamento di gara e di successiva aggiudicazione del servizio di “Progettazione definitiva/esecutiva con relazioni specialistiche, direzione lavori, coordinamento e sicurezza” della Casa della Musica e delle Arti, è stato sottoscritto il contratto con il Raggruppamento temporaneo di professionisti “Progest”.

“Si tratta – continua l’assessore – di un passo in avanti atteso da tempo, a cui seguirà l’inizio dei lavori. Diventa, dunque, sempre più concreta la realizzazione di un’opera rilevante che riqualificherà l’area e darà valore e rilevanza nazionale a tutta Latina: le attività che si svolgeranno saranno utili alla crescita della città e del territorio, all’economia della cultura, al turismo culturale e alla formazione professionale dei giovani. In particolare, il progetto prevede la realizzazione di due livelli collegati attraverso la realizzazione di due scale e un ascensore. Sono previsti uffici, una sala per la consultazione di audiovisivi e una sala con postazioni pc per la ricerca, uno spazio polivalente per ospitare, a seconda delle esigenze, mostre, performances dal vivo, laboratori e un’area dedicata alla biblioteca per la lettura e la libera consultazione, oltre ad un archivio organizzato in forma di museo e annesso locale dedicato alle opere più pregiate”.

L’opera è oggetto di finanziamento di 2 milioni di euro assegnato al Comune di Latina nell’ambito dei Grandi Progetti Beni Culturali 2019 attraverso un progetto di recupero e ristrutturazione dell’ex Consorzio Agrario Provinciale. I restanti 1,5 milioni di euro sono a carico del Comune.