Riaprono i centri estivi, Campagna: “Dal Comune arrivi un aiuto alle famiglie in difficoltà”

Con la chiusura dell’anno scolastico e l’arrivo della bella stagione anche per le famiglie pontine i centri estivi diventano u importante servizio di cui usufruire. Sul tema è intervenuta oggi la consigliera comunale del Pd, Valeria Campagna che si rivolge direttamente al Comune. “Non risultano somme previste né per le colonie gratuite né per l’erogazione di un contributo volto a rimborsare le famiglie più in difficoltà e a garantire al maggior numero di bambine e bambini la possibilità di frequentare un centro estivo” ha dichiarato Campagna.

“Inoltre, non è ancora stato pubblicato un apposito bando e non sono state avviate le procedure di accreditamento dei centri estivi privati. Chiediamo all’amministrazione Celentano di intervenire facendo anche attenzione - aggiunge - all’accoglienza ai centri estivi dei bambini e delle bambine con disabilità. Perché nessun cittadino e nessuna cittadina di Latina veda negati i propri diritti”.

E ancora: “Negli ultimi anni l’impegno del Comune di Latina per quanto concerne i centri estivi, anche grazie al lavoro dell’assessore Gianmarco Proietti e degli uffici competenti, è stato massimo. Perché educazione e formazione non possono andare in vacanza ma, con il contributo di un’amministrazione attenta, devono andare avanti anche durante il periodo estivo. Sarebbe auspicabile che nelle scuole comunali dell’infanzia si aprissero anche centri estivi comunali, come si è fatto nel 2020 e nel 2021. Per continuare a mettere al centro i bambini e le bambine e - conclude - per affiancare le famiglie fornendo loro un servizio educativo e sociale”.